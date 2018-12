3,5% van fietsers in overtreding met verlichting Kristof Pieters

12 december 2018

Sinds de invoering van de wintertijd voerde de politie Sint-Niklaas 1 preventieve en 3 repressieve controleacties uit op fietsverlichting. Dit om fietsers bewust te maken van het feit dat zij zich zichtbaar op de weg moeten begeven om hun veiligheid te garanderen. Tijdens de preventieve actie controleerde lokale politie Sint-Niklaas 432 fietsers, waarvan er 19 (4,40%) niet in orde waren met hun fietsverlichting. Deze fietsers kwamen er vanaf met een waarschuwing. Bij de 3 repressieve acties controleerde de politie van Sint-Niklaas in totaal 1098 fietsers waarvan 17 meerderjarigen in overtreding waren. Zij kregen een pv. 22 minderjarigen die niet in orde waren met hun fietsverlichting, ontvangen van de politie een uitnodiging om verkeersklassen te volgen. Tijdens zowel de preventieve als repressieve controles, was 3,5% van de fietsers niet in orde met hun fietsverlichting. Controle op fietsverlichting blijft voor de politie een aandachtspunt dat zij gedurende de donkere wintermaanden handhaaft.