26ste muziekkroegentocht in stadscentrum: zestien horecazaken pakken uit met live-muziek JVS

21 maart 2019

12u26 0 Sint-Niklaas Vrijdag vindt al voor de 26ste keer de muziekkroegentocht plaats in Sint-Niklaas. Liefst zestien cafés, eethuizen en zelfs een frituur serveren live-muziek.

Bij het begin van de lente is er naar goeie gewoonte de muzikale kroegentocht in Sint-Niklaas. Die vindt nu vrijdag 22 maart plaats, en bovendien is alles nog steeds helemaal gratis. Zestien lokale horecazaken in de stadskern richten een podium in, voor bands en artiesten in heel verscheiden genres. Net zoals de voorbije jaren wordt er met drie grote tijdsblokken gewerkt, zodat het mogelijk is om meerdere concerten mee te pikken en kroegen te bezoeken.

Het eerste concert vindt plaats om 18 uur in ‘t Centerken, waar Stijn Wouters aan de piano en Frederik Madou op de contrabas voor een fijn jazzy moment zorgen. Om 19 én om 20 uur speelt The Hadacol Tremblers in Koek & Ei. Om 20.30 uur starten concerten op vijf plaatsen: Time Line in Bistro ‘t Pleintje, The Aardvarks in café Leeuw van Vlaanderen, Brosius Band in De Graanmaat, After Hours Club in JC Den Eglantier en Black Jaguar Club in Met Tijd & Boterhammen. Om 21 uur is er Sonic Bastardz in Hotel De Ville.

Vanaf 22 uur gaan er een reeks laatavondsessies van start: Swampboys in ‘t Binnenhuis, The Staff in Las-Caux, The Street Monkeys in Mady Restobar, The Smarties in Plaza Central, het ensemble Dre in café De Casino, hiphop met iRRi, Sepia, Izzy G & Roy in frituur Pom De Tair, Doylu in ‘t Stamcaféken en Maanzaad in ‘t Hemelrijk.

Wie in drie deelnemende zaken zijn brochure laat aftekenen of stempelen, krijgt in De Graanmaat nog een gadget cadeau.

Meer info: www.ontdeksintniklaas.be, Facebook: Muziekkroegentocht Sint-Niklaas.