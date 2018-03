23% te snel op verkeersveilige dag 01 maart 2018

02u50 0

De Verkeersveilige Dag in onze provincie leverde dinsdag heel wat snelheidsovertredingen op.





Gemiddeld werd 6,5% van de gecontroleerde voertuigen geverbaliseerd. Dat is een lichte stijging (0,2%) ten opzichte van vorig jaar. Opvallend: er is meer afleiding achter het stuur. 119 bestuurders werden betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. In Sint-Niklaas waren de resultaten bedroevend, want liefst 23% reed te snel. De politie controleerde in totaal 1.495 voertuigen. 341 bestuurders reden te snel (23%). De motards haalden 38 bestuurders uit verkeer om hen te confronteren met hun overtreding. De politie controleerde bovendien of zij al dan niet reden onder invloed van alcohol. De bestuurders die uit het verkeer werden gehaald, kregen de mogelijkheid om hun boete onmiddellijk te betalen via de betaalterminal. Acht bestuurders gingen hierop in. Een bestuurster mocht haar rijbewijs inleveren voor vijftien dagen: zij reed 93 km/u in de bebouwde kom. De bestuurster zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Er was ook een pv wegens inbreuk op een voorlopig rijbewijs. De bestuurder was niet vergezeld van een begeleider. Tot slot was er nog een pv voor een niet-verzekerd voertuig. (PKM)