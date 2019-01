200-tal Sint-Niklase leerlingen spijbelen voor klimaat - Scholen reageren niet met sancties: “We hebben begrip voor engagement” JVS

17 januari 2019

13u54 2 Sint-Niklaas Een 200-tal leerlingen van de Sint-Niklase scholen zijn vanmorgen op de trein gestapt naar Brussel om deel te nemen aan de tweede protestmars ‘Youth for Climate’. Dat ze spijbelen voor het klimaat wordt in de scholen níet met sancties bestraft. In de meeste scholen is er begrip, alleen moeten de leerlingen vandaag met een selfie bewijzen dat ze wel degelijk in Brussel zijn.

Heel wat groepen jongeren stroomden vanmorgen tussen 8 en 9 uur toe in het station van Sint-Niklaas. Ze trokken met de trein naar Brussel, om er hun stem te laten horen in de tweede ‘Youth for Climate’-mars. In de hoofdstad zijn vanmiddag in totaal zo’n 12.500 leerlingen van de partij, meldt de Brusselse politie. Daarvan komen er naar schatting tweehonderd uit Sint-Niklaas. “We hadden vanmorgen 120 boterkoeken mee voor de scholieren die naar Brussel vertrokken. En dat was lang niet voldoende”, klonk het ook bij Jong Groen, dat de actie van de jongeren kwam aanmoedigen.

De leerlingen hadden heel wat spandoeken bij en stapten met veel enthousiasme de trein op. “We móeten onze stem laten horen. Als jonge generatie is het onze plicht om voor de toekomst te strijden. Dat de huidige beleidsvoerders niet de nodige stappen zetten om het klimaat te redden, kunnen we absoluut niet zomaar laten passeren”, klonk het. Dat ze vandaag spijbelen om aan de klimaatactie deel te nemen, vinden ze hun recht. “We moeten íets doen. En deze actie krijgt veel aandacht. Dan vinden we dat dit absoluut moet kunnen. En zo denken ze er op school ook over. We krijgen geen strafstudie of een andere sanctie. Onze school vraagt wel om een selfie te sturen, om er zeker van te zijn dat we hebben deelgenomen aan de mars in Brussel”, klonk het bij leerlingen van de Broederschool en Berkenboom.

“Begrip”

De nieuwe schepen van Jeugd Bart De Bruyne (Groen) kwam vanmorgen de jongeren aanmoedigen in het station. “Ik kan alleen maar heel fier zijn op zoveel geëngageerde jongeren. Als onze beleidsmakers niet doortastend genoeg zijn in hun klimaatbeleid, dan moeten ook zij hun stem verheffen. Dit gaat ook over hún toekomst. Dat ze daarvoor spijbelen, daar heb ik begrip voor. Het dient een hoger doel waar we allemaal wakker van zouden moeten liggen.”

Brief aan ouders

In de scholen zelf wordt het spijbelgedrag niet bestraft. Integendeel, de meeste scholen erkennen het engagement van de leerlingen en hebben er begrip voor. Zoals in het College van Sint-Niklaas: “Er zijn donderdagmorgen 58 leerlingen vertrokken naar Brussel. We wisten dat er veel engagement is. Daarom hebben we eerder deze week ook een brief meegegeven aan de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar. Daarin hebben we aangegeven dat we spijbelen niet tolereren, maar dat we in dit geval wél een toelating geven als de ouders de brief ondertekenden. We hebben de leerlingen ook gevraagd om in de loop van deze voormiddag een selfie te nemen in Brussel, om hun aanwezigheid te bewijzen”, aldus pedagogisch directeur Danny Van Royen van het College. “Wat we ook verwachten van deze groep leerlingen is dat ze volgende week dinsdag tijdens de middagpauze een info- en debatmoment bijwonen rond ecologie en duurzaamheid. Daarvoor hebben we een klimaatexpert uitgenodigd. We verwachten ook dat ze zich engageren in de werkgroep duurzaamheid op school. De klimaatactie van de jongeren kan op veel begrip rekenen, ook van de leerkrachten, maar we willen het samen met hen wel in goeie banen leiden. We zullen bekijken hoe we er de volgende weken mee omgaan.”