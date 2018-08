200 bewoners uit flat gehaald na brand AL TWEEDE KEER IN MAAND TIJD DAT ZELFDE PERSOON VOOR PROBLEMEN ZORGT JORIS VERGAUWEN

09 augustus 2018

02u33 0 Sint-Niklaas In een appartementsblok aan het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas is woensdag om 1 uur brand uitgebroken. Midden in het onweer werd een medisch interventieplan afgekondigd om zo'n 200 bewoners te evacueren. Het was de tweede keer in één maand tijd dat het fout liep bij dezelfde bewoner op de achtste verdieping.

Gisterennacht iets voor 1 uur brak brand uit in appartementsblok 3 van het Koningin Fabiolapark, bekend als de 'blokken van Amelinckx'. De bewoner, een jonge twintiger van andere origine, had in zijn flat op de achtste verdieping kaarsen aangestoken en was rond half één nog even naar beneden gegaan om een sigaretje te roken, zonder de kaarsen te doven. In zijn flat was het beginnen branden. De rookmelder ging af, waarna een buurman een kijkje ging nemen. De bewoner had zijn deur niet op slot gedaan. De buurman ging binnen, zag het vuur om zich heen grijpen en verwittigde de hulpdiensten. Het was al de tweede keer dat het fout loopt bij de betrokken flatbewoner. Vorige maand nog was de twintiger in slaap gevallen tijdens het koken. Ook toen ging de rookmelder af, maar was er geen interventie van de brandweer nodig.





Interventieplan

Gisteren rukten de brandweer, politie en ambulances wél massaal uit. De brand in het salon was snel onder controle, maar in het appartement en in de gangen was er veel rookontwikkeling. Het medisch interventieplan werd afgekondigd van 1 uur tot 2.15 uur. Alle bewoners van de ene kant van het appartementsblok werden geëvacueerd. Dat zijn in totaal zo'n tweehonderd mensen. De andere helft van de bewoners van blok drie konden binnen blijven. Het trapgangencomplex verhinderde dat de rook zich in hun gangen verspreidde.





Vlotte evacuatie

Intussen hadden zich buiten al tientallen bewoners verzameld na de evacuatie toen het ook nog begon te onweren. "Er is dan besloten om ons over te brengen naar de parkeergarage van blok vier, waar we konden schuilen. Al bij al is die evacuatie goed verlopen. Er was niet echt paniek, ook omdat het geen uitslaande brand was én omdat het niet de eerste keer was. Alleen voor de oudere bewoners was het lastig. Sommigen werden in hun stoel langs de trappen naar beneden gedragen. Uiteindelijk waren we rond drie uur allemaal terug in ons appartement", klinkt het bij enkele bewoners.





Er leeft wel bezorgdheid bij de bewoners. Een deel van de flats wordt via het Sociaal Verhuurkantoor en het OCMW verhuurd. "Is iedereen wel geschikt is om hier alleen te wonen? In het geval van deze bewoner lijkt dat niet zo. We wonen hier allemaal dicht bij elkaar en moeten op elkaar kunnen vertrouwen." Een andere bezorgdheid gaat over de aanwezige brandtrappen, die in tegenstelling tot andere blokken loodrecht, als ladders, aan de binnenkant van de zijgevel hangen. "Als er een grote brand uitbreekt en de centrale traphal niet meer kan worden gebruikt, zitten we hier als ratten in de val, zeker de oudere bewoners."