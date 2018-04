20-jarige opgepakt voor brandstichting in appartementsgebouw 06 april 2018

Een 20-jarige jongeman is opgepakt voor brandstichting in een appartementsgebouw in de Antwerpse Steenweg eerder deze week. De man is gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om hem aan te houden.





De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit in het appartementsblok. Niemand raakte gewond. Het parket stelde een branddeskundige aan die de precieze omstandigheden van de brand moest nagaan. Uit de eerste bevindingen van de deskundige bleek het te gaan om opzettelijke brandstichting. Al gauw werd de 20-jarige man als verdachte gearresteerd. In het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere details vrij.





