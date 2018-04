2 ton plastic dopjes op Grote Markt BERKENBOOM HUMANIORA STEUNT GOED DOEL OP BIJZONDERE MANIER JORIS VERGAUWEN

28 april 2018

02u40 0 Sint-Niklaas Plastic dopjes inzamelen voor een goed doel, dat begon als een kleinschalige opdracht voor de zesdejaars van de Berkenboom Humaniora. Het liep evenwel een beetje uit de hand, want een paar tientallen kilo's werden uiteindelijk liefst twee ton plastic dopjes voor het Centrum voor Blindengeleidehonden.

Al sinds 2005 reikt het Belgisch Centrum voor Geleidehonden verenigingen en scholen de mogelijkheid aan om een dopjesactie te houden. Daarmee steun je de werking van dat centrum, dat de ingezamelde plastic dopjes verkoopt aan recyclagefirma's. Dat besloten ze enkele weken geleden ook te doen in de Berkenboom Humaniora, waar de zesdejaars elk jaar worden geprikkeld om iets bijzonders te doen. "Elk jaar organiseert een groepje leerkrachten samen met leerlingen van andere jaren een afscheidsshow voor de zesdejaars. Ze zijn hierbij nooit verlegen om een stunt. Zo speelden ze vorig jaar het bekende televisieprogramma 'Sorry voor alles' na en kregen enkele leerlingen Mathias Vergels (Louis uit Thuis), Sean Dhondt en Christoff bij hen thuis op bezoek, zonder dat ze dit wisten. Op het einde van het jaar zwaait een show met een mix van dansjes van leerlingen, straffe stoten én de videobeelden van de voorbije stunts de zesdejaars dan uit richting hogeschool en universiteit", vertellen de leerkrachten.





Dit jaar bedachten ze een competitie tussen de vier klassen die op het einde van het jaar afzwaaien. "We daagden hen uit met de opdracht om zoveel mogelijk plastic dopjes te verzamelen. We plaatsten vier grote tonnen op de speelplaats, maar de volgende dag zaten die al stampvol. En dit herhaalde zich iedere dag opnieuw. Het enthousiasme was zo groot dat de leerlingen op nauwelijks vier weken tijd twee ton plastic dopjes inzamelden."





Van stoel vallen

Toen leerkracht Bart Foubert naar het Centrum voor Geleidehonden belde met de vraag om de dopjes te komen ophalen, wilden ze aan de andere kant van de lijn toch even weten of het de moeite was. "Ze verzekerden mij dat dit alleen mogelijk was vanaf 10 volle zakken. Toen ik vertelde dat het om twee ton ging, vielen ze van hun stoel. Het is dan ook erg fijn om de leerlingen op zo'n manier te kunnen uitzwaaien én meteen iets voor het goede doel te doen!"





Gisteren op de Grote Markt kregen de leerlingen ook nog de opdracht om met hun vier klassen elk een vierde van een logo van 100 vierkante meter te bedekken, in de juiste kleur én om ter snelst natuurlijk. Nadien kwamen de mensen van het Centrum voor Geleidehonden met grote ogen maar heel dankbaar de 2.000 kilo dopjes in ontvangst nemen.