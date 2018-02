2,8 procent van gecontroleerde chauffeurs onder invloed 06 februari 2018

De politie van Sint-Niklaas controleerde van 1 december tot 29 januari tijdens de Winterbob-campagne 2.614 bestuurders op het rijden onder invloed van alcohol. 74 bestuurders hadden teveel gedronken, wat neerkomt op 2,8 procent van de gecontroleerde chauffeurs. Tijdens de Winterbob-campagne in 2016-2017 reed nog 1,4 procent van de chauffeurs onder invloed van alcohol. Er is dus een opmerkelijke stijging vast te stellen. In de volledige provincie Oost-Vlaanderen had 2,4 procent teveel gedronken, nationaal reed 2,1 procent onder invloed.





(PKM)