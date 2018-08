19-jarige beschiet kinderen met luchtdrukgeweer SLACHTOFFERTJES LEEFDEN ZICH NET UIT OP SPEELTUIN JORIS VERGAUWEN

16 augustus 2018

02u26 14 Sint-Niklaas Een 19-jarige jongeman heeft dinsdag in een speeltuin in de Clementwijk twee kinderen beschoten met een BB-gun, oftewel een luchtdrukgeweer. Eén van hen raakte lichtgewond. De dader, die gekend is bij de politie, werd opgepakt en later weer vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

Het luchtdrukgeweer was blijkbaar het nieuwe 'speeltje' van de 19-jarige - hij leek er nogal mee te pronken. Afgelopen zondag schoot hij samen met wat vrienden naar enkele blikjes die ze in de buurt van de speeltuin op een steen geplaatst hadden. Maar uiteraard maakten enkele ouders zich daar zorgen om. "Dat wapen had een hoge vuursnelheid", getuigt een vader van twee jonge kinderen. "Ze schoten dan wel naar blikjes en bomen, maar de projectielen - plastic bolletjes - kaatsten stevig door. Mijn kinderen van 6 en 8 jaar waren in de buurt aan het spelen, en we hoorden hoe die bolletjes in onze buurt in het gras belandden. Maar we hebben ons er toen niet mee gemoeid. We dachten dat ze wel zo slim zouden zijn om niet op ons te schieten. Ik heb die jongen mits gebaren ook wel eens duidelijk gemaakt dat wij in de buurt stonden, en dat hij dus maar beter kon opletten."



Maar afgelopen dinsdagmiddag richtte de 19-jarige zijn wapen dus niet alleen op blikjes en bomen. Omstreeks 13.30 uur werden immers twee kinderen in de speeltuin beschoten. Eén van hen raakte lichtgewond. De grootvader van de twee slachtoffertjes zag alles gebeuren en alarmeerde meteen de politie. Een patrouille kon de verdachte daarop in de buurt oppakken. Hij mocht mee naar het commissariaat en zijn luchtdrukwapen werd in beslag genomen.





"Dit had erger kunnen zijn"

Het 8-jarige slachtoffer hield er uiteindelijk geen zware verwondingen aan over, maar uiteraard kan zelfs zo'n plastic projectiel veel grotere schade aanrichten. "Zoiets komt hard aan", klinkt het verontwaardigd in de buurt. "Stel dat je zo'n bolletje in je oog krijgt... Dat kan heel verkeerd aflopen. Deze keer viel het al bij al mee, maar het kan natuurlijk niet dat er met zo'n luchtdrukgeweer op mensen geschoten wordt - laat staan kinderen."





De 19-jarige is geen onbekende voor de politie van Sint-Niklaas. Naar verluidt verklaarde hij dat hij zijn geweer eens wilde 'uitproberen'. De jongeman werd dinsdagnamiddag al voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, en later vrijgelaten onder strikte voorwaarden.