16 gsm'ende bestuurders op bon 13 april 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft gisteren tussen 11.30 en 12.30 uur gecontroleerd op het gebruik van de gsm achter het stuur in de Koningin Astridlaan. De wegcode stelt dat een bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt, behalve wanneer het voertuig stilstaat of geparkeerd is. De politie stelde 16 inbreuken vast. Eén bestuurder reed met een niet geldig gekeurd, noch verzekerd voertuig en legde daarna een positieve speekseltest af. De politie trok zijn rijbewijs in. (PKM)