150 jaar muzikale hoogtes (en laagtes) JARIGE KIOSK IN CASINOPARK AANLEIDING VOOR BOEK EN FEEST JORIS VERGAUWEN

26 juni 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Het is op vrijdag 29 juni exact 150 jaar geleden dat de eerste steen van de kiosk in het Casinopark werd gelegd. Reden genoeg voor De Casino Concertzaal en eigenaar vzw Het Casino om met een feestelijk weekend én een boek die rijkgevulde geschiedenis in de kijker te zetten.

'De muziek zal hier groeien en bloeien', het is niet alleen de titel van het boek over De Casino dat dit weekend verschijnt, het is ook een citaat uit de 'Gazet van St-Nicolaes' uit 1868 bij de bouw van de kiosk in het Casinopark. Al meer dan anderhalve eeuw is de muziek- en parkbeleving de grote drijfveer van de vzw Het Casino, de eigenaar van het gebouw én het park. 166 jaar om precies te zijn, want in 1852 besloten de toenmalige bestuurders een nieuwbouw in de Stationsstraat te zetten voor muziek en tuinbouw. "Ze kozen niet toevallig voor een terrein in de pas aangelegde Stationsstraat. In die toen mondaine buurt etaleerde de burgerij graag haar welstand. Het Casino moest 17.100 frank betalen voor het terrein, de kost van het nieuwe gebouw werd geraamd op 28.000 frank", vertelt Koen Dewanckel, auteur van het boek over De/Het Casino.





Medio-19de eeuw duiken kiosken in alle steden op, als symbool voor een actief muziekverenigingsleven. Niet verwonderlijk dat Het Casino ook een eigen kiosk wilde, om de muzikale beleving verder uit te bouwen in de 'lusttuin', zoals het park toen werd genoemd. Op 29 juni 1868 wordt de eerste steen gelegd. Het is het begin van een 150-jarig verhaal met hoogtes en laagtes voor Het Casino, waarbij onder meer de constante zoektocht naar financiële middelen een rode draad vormt in alle decennia. Na de Eerste Wereldoorlog krijgt de zaal zelfs een nieuwe bestemming als cinema, wat het een hele tijd zou blijven. Eind de jaren zestig programmeren de uitbaters van Ciné Casino door de concurrentie van televisie steeds meer films in het 'lichtere genre', met sprekende titels als 'Borsten van ijs' of 'De slet met de engelenogen', waarna het in 1969 eindigt met Ciné Casino en de teloorgang van de zaal begint. Het zou duren tot 2004 vooraleer concertorganisator De Spiegel, nu De Casino, en eigenaar vzw Het Casino elkaar vinden om de zaal een nieuwe toekomst te geven als concertzaal. De gouden tijden zouden weer aanbreken vanaf 2011, na een lange renovatie van het hele gebouw.





Cirkel is rond

"De grote ontdekking voor mij is dat muziek altijd de rode draad is geweest in die 150 jaar. Velen hebben hier hun ziel in gestoken, net als dat vandaag gebeurt", aldus Dewanckel, die ook deel uitmaakt van de raad van bestuur van De Casino.





Voor Philippe Verlinden en Marcel Veldeman van Het Casino en Piet Breda en Steven Verschoore van De Casino was de 150ste verjaardag van de kiosk in het Casinopark het ideale moment om terug én vooruit te blikken. "We wilden eerst een brochure uitgeven, maar het is een boek van 272 bladzijden geworden. De cirkel is dan ook rond, zo voelt het aan vandaag. Waar het 150 jaar geleden bij de start om draaide, namelijk de muziek en de horticultuur, daar gaat het vandaag nog stééds over." Het boek wordt vrijdag voorgesteld aan het publiek en is verkrijgbaar via www.decasino.be.