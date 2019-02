15 bestuurders onder invloed bij alcoholcontrole Kristof Pieters

24 februari 2019

16u52

De politie van Sint-Niklaas heeft op vier verschillende plaatsen in Sint-Niklaas, Belsele en Sinaai alcoholcontrole gehouden tussen zaterdagavond 20 uur en zondagochtend 4 uur. Er werden in totaal 316 bestuurders gecontroleerd. Vijf zaten in de in alarmfase en waren 3 uur hun rijbewijs kwijt. Tien bestuurders bliezen positief waarvan drie onmiddellijk hun rijbewijs mochten inleveren voor 15 dagen. Een Italiaanse bestuurder moest nog een openstaande boete van 83 euro betalen wegens overdreven snelheid. Verder werd op twee voertuigen een wielklem gezet wegens niet-verzekerd. De politie stelde ook nog één pv op voor het niet kunnen vertonen van een rijbewijs en twee pv’s voor een verlopen keuring.