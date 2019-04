14de editie De Bonte Fabriek sluit reeks af: “Daarna op nieuw elan verder” JVS

18 april 2019

10u43 0 Sint-Niklaas De veertiende editie van de beurs De Bonte Fabriek wordt meteen de laatste in zijn huidige vorm. Voor de beurs van 4 en 5 mei slaat een nieuw duo de handen in elkaar.

Achter De Bonte Fabriek schuilt deze keer een nieuw duo: Evelyne en Tine. Evelyne is eigenares van kinderconceptstore Welp in de Stationsstraat van Sint-Niklaas en Tine is mede-eigenaar van het online platform Lijstjestijd, een handige website en app om verlanglijstjes te maken.

De Bonte Fabriek wordt binnenkort in een heel nieuw jasje gestoken en neemt daarom afscheid van zijn huidige vorm. Dat gebeurt op 4 en 5 mei in de vorm van een heuse stockverkoop met minimarkt, in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas.

De organisatoren verzamelden heel wat hippe (web)winkels die voor de gelegenheid mooie kortingen aanbieden. Daarnaast vind je er ook leuke kraampjes op de minimarkt van kleinere (web)shops die unieke spulletjes verkopen. “Het aanbod is een mooie mix van fashion, lifestyle, interieur, kinderkleding en speelgoed”, klinkt het. “Je kan er gezellig winkelen met sfeermuziek en nadien iets eten en drinken in de bar.”

Deze ‘uitverkoop’ betekent meteen ook de laatste editie van De Bonte Fabriek in zijn huidige vorm. “We voelden dat het tijd werd voor iets nieuws en gingen samen op zoek naar een vernieuwend concept en een andere locatie. Tijdens de beurs zullen we al een tipje van de sluier lichten, maar hou alvast 2 en 3 november vrij. Voor dit nieuwe evenement is alle input welkom. Daarom wordt een ideëenmuur geïnstalleerd, waarop mensen hun verzuchtingen kunnen achterlaten. Wat willen bezoekers? Waar zijn ze naar op zoek? Wat zouden ze graag zien, doen, beleven en proeven?”

Info: www.debontefabriek.be