14 bestuurders betrapt bij alcoholcontrole 24 april 2018

In de vooravond en nacht van zaterdag op zondag vond er een alcoholactie plaats op 4 locaties in Sint-Niklaas: Hulstbaan, Nieuwe Baan, Onze-Lieve-Vrouwplein en Patotterij. De politie controleerde 318 bestuurders op het verbruik van alcohol. 14 chauffeurs hadden teveel gedronken (4 %). 6 bestuurders bevonden zich in de alarmfase en betaalden hun boete onmiddellijk (179 euro). De politie hield hun rijbewijs in voor 3 uur. 8 bestuurders waren positief. Ze moesten hun rijbewijs voor 6 uur inleveren en mogen een boete verwachten tussen 420 en 1.260 euro. De politie schreef 1 pv uit wegens geen geldig keuringsbewijs, 1 pv wegens geen fietsverlichting en 1 pv wegens geen verzekeringsbewijs. (PKM)