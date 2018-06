13-jarige fietser gewond door autoportier 07 juni 2018

02u54 0

Een 13-jarige fietser is woensdagmiddag rond 12.15 uur gewond geraakt bij een ongeval in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Het fietsertje kwam er in aanrijding met een portier van een geparkeerd voertuigd, dat door de bestuurder plots werd geopend. De fietser werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVS)