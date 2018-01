11 chauffeurs onder invloed 02u57 0

Naar aanleiding van de actie 'weekend zonder alcohol' controleerde de politie van Sint-Niklaas afgelopen weekend 928 chauffeurs op verschillende locaties in de binnenstad en in de deelgemeenten op rijden onder invloed van alcohol en andere drugs. 11 automobilisten reden onder invloed, 8 bevonden zich in de alarmfase en waren hun rijbewijs 3 uur kwijt en moesten een boete van 179 euro betalen. 3 chauffeurs bliezen positief: van 2 chauffeurs hield de politie het rijbewijs in voor 6 uur. Zij mogen een minnelijke schikking verwachten tussen 420 en 1.260 euro. Van 1 bestuurder trok de politie het rijbewijs in voor 15 dagen. De politie nam ook een bromfiets in beslag die niet verzekerd was. (PKM)