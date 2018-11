11.11.11-actie met solidariteitsbrunch JVS

14 november 2018

16u18 0 Sint-Niklaas In het ontmoetingscentrum Troelant in Sinaai vindt op zondag 18 november een 11.11.11-actie plaats met een solidariteitsbrunch.

Net als in 2017 stelt 11.11.11 dit jaar migratie centraal in zijn campagne. Dit jaar wil de campagne evenwel inzoomen op de oorzaken van migratie onder de slogan #Allemaal Mensen. In Sinaai wordt dit jaar opnieuw een ‘solidariteitsbrunch’ georganiseerd, ten voordele van 11.11.11. Die vindt plaats in het ontmoetingscentrum Troelant in de Vleeshouwersstraat. De prijs van het buffet bedraagt 17 euro, voor kinderen onder de 10 jaar is dat 8 euro. Aan tafel gaan, kan vanaf 11 uur of van 12.45 uur. Inschrijven kan via 03/772.51.25 of via e-mail naar dorpsraad@sinaaileeft.be.