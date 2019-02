10% te snel op ‘verkeersveilige dag’ Kristof Pieters

28 februari 2019

Naar aanleiding van de ‘verkeersveilige dag’ hield de politie Sint-Niklaas verschillende verkeerscontroles in onder meer de Puitvoetstraat, Houten Schoen, Spieveldstraat, Bellestraat, Nieuwe Baan, Hoge Bokstraat, Hooimanstraat, Belseledorp, Damstraat en Kerkstraat. In totaal werden 2.451 voertuigen gecontroleerd. Bijna 10% respecteerde de maximumsnelheid niet. De politie schreef ook een pv voor niet-handenvrij bellen achter het stuur en rijden over verdrijvingsvlakken.