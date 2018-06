10 bestuurders betrapt op rijden onder invloed 19 juni 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen weekend alcoholcontroles gehouden. In totaal controleerde ze 613 bestuurders. 603 bestuurders bliezen 'safe'. 5 bestuurders bevonden zich in de alarmfase en moesten hun rijbewijs voor 3 uren inleveren. Ze kregen een boete van 179 euro. 5 bestuurders bliezen 'positief'. 3 ervan moesten hun rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zij moeten zich verantwoorden in de politierechtbank. De overige 2 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor 6 uren. Zij mogen zich verwachten aan een boete tussen 420 en 1.260 euro. Verder werden 3 pv's opgesteld wegens een niet verzekerd voertuig en 2 pv's voor het ontbreken van een geldige keuring. Twee personen stonden nog gesignaleerd voor openstaande boetes inzake verkeersovertredingen. Zij moesten meteen 160 euro betalen. (PKM)