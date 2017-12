10% bejaarden totaal onbereikbaar NA 2.000 HUISBEZOEKEN: TACHTIGPLUSSERS STELLEN HET GOED, MAAR ... JORIS VERGAUWEN

02u29 0 Foto JVS De groep vrijwilligers met schepen Christel Geerts op bezoek bij twee senioren. Sint-Niklaas Uit een eerste reeks huisbezoeken bij de Sint-Niklase tachtigplussers blijkt dat de overgrote meerderheid niet vereenzaamt en op hulp kan rekenen. Zorgwekkend is wel dat de stad zo'n 10 procent, of zowat 200 bejaarden, niet kan bereiken. Voor die groep schakelt de stad de lokale politie en straathoekwerkers in.

De stad is bezig met een grootschalig onderzoek bij de tachtigplussers, die met zowat vijfduizend zijn in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. De voorbije twee jaar trok een groep van 14 vrijwilligers op pad om hen thuis te bezoeken en te peilen naar hoe ze het stellen. Ze richtten zich in eerste instantie op de 85-plussers. Uit een eerste evaluatie na bijna tweeduizend huisbezoeken blijkt dat de senioren het algemeen goed stellen. Zowat 80 procent krijgt dagelijks of wekelijks bezoek van familie en meer dan 95 procent zegt over de nodige hulp te beschikken in het huishouden, voor de boodschappen, voor reparaties en in de tuin. Ook op vlak van mobiliteit valt hun situatie mee, al zegt 11 procent wel weinig de deur uit te komen. Opvallend daarbij: 10 procent van de 85-plussers rijdt nog met de auto rond.





Schepen voor Seniorenbeleid Christel Geerts (sp.a) is tevreden, maar ziet wel nog een reeks uitdagingen. "Het is een overwegend positief verhaal, al zijn er nog een aantal negatieve, soms zelfs zorgwekkende kanttekeningen. Vooral het feit dat we tien procent van de tachtigplussers niet kunnen bereiken, is onrustbarend. Zij reageerden niet op brieven en bleken telefonisch niet bereikbaar. Die groep heeft onze bijzondere aandacht. Het gaat toch om zo'n tweehonderd mensen, die mogelijk in een groot sociaal isolement leven. Voor die groep geven we een signaal aan de lokale politie en straathoekwerkers om extra alert te zijn."





Ook de situatie van de groep senioren - zowat tien procent - die nooit bezoek krijgt, is schrijnend. "Dat is alarmerend. Deze groep moeten we goed opvolgen, net als de senioren die aangeven dat ze hulp nodig hebben, maar ze niet vinden. Dat zijn in totaal enkele honderden senioren die extra aandacht nodig hebben. Daarom is het ook jammer dat de bekendheid van het Welzijnshuis bij de tachtigplussers niet voldoende groot is. Liefst 46 procent geeft aan dat ze het Welzijnshuis van de stad en het OCMW niet kennen, ondanks alle mogelijke communicatie die we daarvoor voeren."





De groep vrijwilligers die de huisbezoeken aflegt, start na de kerstvakantie met een volgende reeks. De stad gaat daarbij een extra medewerker inzetten om hen administratief te ondersteunen. "Het is een grootschalig onderzoek. Elke maand sturen we een 100-tal brieven om op bezoek te kunnen komen. Samen met de verwerking van alle gegevens is dat een behoorlijk grote taak", klinkt het bij de vrijwilligers.





Skypen en online bankieren

"Maar het mooie is dat zovele senioren zo blij en vooral dankbaar zijn met ons bezoekje. We zien vaak moeilijke situaties, maar maken evenzeer mooie en ontroerende verhalen mee. Zoals een bejaarde man die al vele jaren voor zijn dementerende vrouw zorgt, of senioren die elkaar in hun buurt helpen. En vele bejaarden gaan ook mee met hun tijd. Skypen en chatten tot online bankieren: voor sommige tachtigplussers is ook dát dagelijkse kost geworden."