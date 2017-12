1 op 5 te snel in Leebrugstraat 02u24 0

De politie van Sint-Niklaas controleerde in november 16.565 voertuigen op hun snelheid. 637 bestuurders begingen een overtreding, goed voor 3,85 procent van het totale aantal gecontroleerde wagens. 9 bestuurders komen in aanmerking voor het intrekken van hun rijbewijs. De motards haalden 24 bestuurders uit het verkeer. De meest bedroevende flitsresultaten werden behaald in de Leebrugstraat waar 18,8 procent van de gecontroleerde chauffeurs te snel reed. De straten met respectievelijk de tweede- en derde meeste overtredingen, zijn de Vossekotstraat (12,2 procent) en de Bellestraat (11,2 procent). De hoogst gemeten snelheid voor de maand november bedraagt 131 km/u. Deze werd behaald op de N16 (max. 90 km/u). In de bebouwde kom scheurden een aantal 'laagvliegers' voorbij aan 102 en 99 km/u (Leon Scheerderslaan en Bellestraat). (PKM)