1 op 4 te snel in Spieveldstraat

De politie van Sint-Niklaas heeft in december 9.859 wagens gecontroleerd op snelheid in 19 straten. 605 bestuurders begingen een overtreding (6 procent). Elf bestuurders komen in aanmerking voor het intrekken van hun rijbewijs. De meest bedroevende flitsresultaten werden behaald in de Spieveldstraat waar 28 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel reed. De straten met respectievelijk de tweede- en derde meeste overtredingen, zijn de Prins Boudewijnlaan (23 procent) en de Godschalk- en Puitvoetstraat (13 procent). De hoogst gemeten snelheid voor de maand december bedraagt 135 km/u. Deze werd behaald op de N16 (max. 90 km/u). In de bebouwde kom scheurden een aantal 'laagvliegers' voorbij aan 102 en 105 per uur in de Vossekotstraat en Prinses Josephine Charlottelaan. (PKM)