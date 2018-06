1 op 4 kinderen groeit op in kansarmoede 15 juni 2018

Sint-Niklaas Het aantal kinderen dat in Sint-Niklaas in kansarmoede opgroeit, is op een jaar tijd sterk gestegen.

De stijging van de kansarmoede-index van Kind & Gezin is voor Sint-Niklaas onrustwekkend te noemen. In de stad zelf is het aantal kinderen dat in een kansarme omgeving opgroeit, gestegen van 23,1 procent in 2016 naar 26,3 procent in 2017. Voor héél Sint-Niklaas, mét de deelgemeenten erbij, gaat het om een stijging van 19,6 procent naar 22 procent. Op tien jaar tijd is de kinderarmoede in Sint-Niklaas opmerkelijk in de hoogte gegaan, in 2007 gaf de index nog maar 5,9 procent aan.





Andere aanpak

Voor verscheidene welzijnsorganisaties is er dringend een andere aanpak nodig. Polsslag, het samenwerkingsverband van een reeks Sint-Niklase middenveldorganisaties, vroeg onlangs nog onder meer om meer sociale woningen en meer steunmaatregelen, zoals het niet langer afsluiten van elektriciteit en water. PVDA vraagt in Sint-Niklaas om van armoedebestrijding een prioriteit te maken. "Het aantal arme kinderen in de binnenstad is ondertussen gestegen tot 1 op de 4 kinderen. Dat is onaanvaardbaar. De stad mag de oorzaak voor deze stijging niet bij de vluchtelingen leggen. Sinds 2016 is de stad amper 500 vluchtelingen rijker, op een totaal van 76.000 inwoners. Het beleid is de oorzaak", stelt Jef Maes van PVDA, dat intussen een petitieactie is gestart.





In de andere Wase gemeenten schommelt het kinderarmoedecijfer net boven of onder het Vlaams gemiddelde van 13,6 procent. In Beveren bedraagt het 11,5 procent, in Lokeren 11,3 procent. In Temse zit het met 14,9 procent boven het Vlaams gemiddelde, maar is er wel een daling tegenover 2016 toen het nog 16,1 procent bedroeg. "Toch blijft kinderarmoede in Temse een onrustwekkend fenomeen, zeker omdat er tot op heden nog altijd geen volwaardig kinderarmoedebestrijdingsplan is uitgerold door de gemeente of door het OCMW. Erger nog, de middelen die Temse kreeg van hogerhand voor de bestrijding van kinderarmoede werden zelfs niet helemaal opgebruikt", klinkt het bij oppositiepartij sp.a. (JVS)