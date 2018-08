1.400 dagen hinder. Tijd voor feestje TROC EERST TIEN DAGEN GESLOTEN DOOR ONDERHOUD SINGEL JORIS VERGAUWEN

17 augustus 2018

02u38 0 Sint-Niklaas Troc op de Singel organiseert een niet-alledaags feestje. Reden? 1.400 dagen aan wegenwerken in de buurt. Maar eerst sluit de zaak tien dagen door de werken aan de Singel. Het moet, want de tweedehandszaak heeft geen tweede toegang.

Er zijn de voorbije jaren behoorlijk wat wegenwerken gepasseerd: de herinrichting van de as Heistraat-Begijnenstraat, de Raap- en Bellestraat, Vijfstraten, de N70 van Singel tot Parklaan, de N70 van De Ster tot de Kwakkelhoekstraat en het kruispunt Driekoningen. Zaakvoerder Steven Hendrickx van tweedehandszaak Troc op de Singel tussen Vijfstraten en Raapstraat weet er alles over. En dan startte deze week nog de grote onderhoudsbeurt van de Singel zelf. Aleen de bovenste laag asfalt wordt vernieuwd, maar niettemin wéér enkele weken werkzaamheden. Mét een grote impact, want als enige zaak op de Singel heeft Troc toegang langs de achterzijde. Steven zit dus een tiental dagen afgesloten van de buitenwereld.





"Toen de werken hier deze week van start gingen, was dat exact de 1.400ste dag van werkzaamheden in de omgeving. Sinds 13 augustus 2014 mijden heel wat mensen dit stadsdeel, door de werven. Ik ben hier met Troc nu al vijf jaar bezig, maar nog steeds lijkt het alsof ik in de opstartfase zit. Ik werk 100 uur per week, maar het blijft een strijd, door alle factoren die ik niet in de hand heb."





Door de werken blijft de winkel tot en met volgende donderdag 23 augustus dicht. "Alleen op deze manier kan ik technische werkloosheid inroepen voor mijn medewerkers. Maar leuk is dit niet. Ik heb 15.000 folders laten bedelen. En tien dagen sluiten, dat betekent een verlies dat met vijf cijfers kan worden uitgedrukt. Maar goed, we moeten verder. En dus probeer ik het ook positief te zien. Ik maak van deze sluiting gebruik om de collectie aan te vullen en een feestelijk 'heropeningsweekend' voor te bereiden. Van 24 tot 26 augustus organiseren we in de winkel en op de parking een verkoopsweekend met bubbels, kortingen en randanimatie. We willen het einde van deze lange periode vieren met al onze klanten", zegt Steven Hendrickx.





Positief

Volgens schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA) is dit een uitzonderlijke situatie. "Ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat een zaak door wegenwerken volledig werd afgesloten. Ik vind wel dat hij positief is ingesteld. Dit zijn de ondernemers die Sint-Niklaas nodig heeft."