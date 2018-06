1.200 ton zeezand op Grote Markt 23 juni 2018

02u40 0

In het Sint-Niklase stadscentrum is gisteren de zomer van start gegaan. Niet met prachtig zomerweer, wel met de Terrasjesdagen en heel wat evenementen in de stadskern.





Zo is opnieuw het beachvolleybal van de partij op de Grote Markt, waarvoor 1.200 ton zeezand werd aangevoerd om zes beachvolleyterreinen aan te leggen. Dit weekend worden daar wedstrijden afgewerkt, maandag en dinsdag kunnen er ook recreatieve sporters zich uitleven. Tot en met zondag staat op de andere helft van de Grote Markt 'Kantien Royal', het foodtruckfestival dat weer in Sint-Niklaas neerstrijkt bij het begin van de zomer. Ook op het Stationsplein is er feest zondag met 'Fiesta Esplanada'. En de handelaars zijn zondag ook open, van 14 tot 18 uur. (JVS)