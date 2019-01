1.200 euro boete en rijverbod voor vrachtwagenchauffeur na ongeval met vluchtmisdrijf JDG

17 januari 2019

13u24 0 Sint-Niklaas Een trucker uit Sint-Niklaas heeft van de politierechter in Gent een boete van 1.200 euro gekregen voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Daarbovenop mag de man één maand niet achter het stuur kruipen.

Volgens het Openbaar Ministerie haalde de trucker een ander voertuig langs rechts in, en veroorzaakte hij het ongeval toen hij daarna wou afslaan. De man nam na de feiten het hazenpad. “Ik was verbouwereerd”, zegt de man in kwestie. “Ik heb echt geen idee wat mij bezielde.”

De vrouwelijke bestuurder van de wagen raakte lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur ging vervolgens zijn lading lossen in de haven van Zeebrugge, maar gaf zichzelf nadien wel aan bij de politie. De man kreeg van de politierechter een boete van 3.600 euro, waarvan 2.400 euro met uitstel én twee maanden rijverbod, waarvan één maand met uitstel.