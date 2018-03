"Zolang ik kan, blijf ik helpen. Het is nodig" 74-jarige bezieler viert 20 jaar 'Vluchtelingen Ondersteuning' JORIS VERGAUWEN

24 maart 2018

02u46 0 Sint-Niklaas 74 jaar is Jozef Hertsens intussen, maar de jaren hebben geen vat op zijn ongebreideld enthousiasme om met zijn organisatie Vluchtelingen Ondersteuning (VLOS) vanuit Sint-Niklaas iets aan het onrecht in de wereld te doen. VLOS bestaat precies twintig jaar. Zowat achtduizend vluchtelingen uit alle hoeken van de wereld hebben in die periode aangeklopt, in hun zoektocht naar een beter leven in ons land.

54 jaar was je, toen je met de organisatie van start ging. Wat was de aanleiding?

"Ik werkte bij de VDAB. Ik was technicus en gaf opleidingen in het programmeren van textielmachines. Maar ik was ook veel bezig met de tewerkstelling van allochtonen, aangezien de textielsector volop aan het wegtrekken was. In die textielfabrieken was soms de helft, tot zelfs vaak drie vierde mensen van vreemde origine aan het werk. En toen begon de oorlog in Kosovo. In Sint-Niklaas waren ze al niet goed voorbereid op de instroom van Afrikaanse vluchtelingen en toen kwamen nog de Kosovaren. Wij stonden met een groep mensen op om gestrande sukkelaars te helpen en kregen de vraag om met het OCMW en het CAW samen te werken. In 1998 kregen we een gebouw op de Grote Markt, dat het OCMW voor ons huurde. En toen is alles gestart. Wij vrijwilligers deden het werk: we haalden mensen op die 's avonds op straat stonden en brachten hen naar ons gebouw. Dat was hier een groot hotel."





Dan hield de Kosovo-oorlog op, maar jullie bleven actief.

"Nadien begonnen de twee oorlogen in Tsjetsjenië, die opnieuw een stroom vluchtelingen naar hier brachten. De situatie veranderde niet, alleen de mensen kwamen van elders. En wij kenden ondertussen de stiel. Direct materiële steun, voeding en huisvesting regelen: dat was onze taak en daar werden we steeds beter in."





Werken met vluchtelingen is geen taak van 9 tot 17 uur. Kan je het loslaten?

"Ik heb nooit een slaapmiddel nodig gehad in mijn leven, en het is vaak geen makkelijk leven geweest. Het is niet onze fout dat mensen in de miserie zitten, omdat er ergens ter wereld een oorlog uitbreekt. Vroeger nam ik dat wel veel meer op mij, nu niet meer. Ik voel me wel heel verantwoordelijk. Zit er iemand voor me, dan moet ik een oplossing vinden. En kan ik het niet, dan moet er wel iemand anders zijn die daarin kan slagen."





Waarvoor doe je het? De dankbaarheid?

"Nee, ook dat leer je af. Er zijn er veel die hier gepasseerd zijn en ondertussen na al die jaren een huis gekocht hebben en eens wuiven als ze met een grote auto voorbijrijden, mensen uit de Kosovo-oorlog bijvoorbeeld. In het begin zitten ze in de miserie, daaruit hebben ze zich opgewerkt en sommigen doen dan iets terug, maar anderen helemaal niet, integendeel zelfs. Sommigen in onze groep hebben daar écht last van, maar dat moet je een plaats kunnen geven. Het is niet omdat jij iets doet voor een ander dat die ook iets zal terugdoen voor jou. Daar moet je je goed van bewust zijn en dat is niet makkelijk. Je doet het omdat het nodig is, maar je verwacht niks terug, anders hou je het niet vol. Bij mij is de drive nog heel groot. Ik word straks 75 jaar. Ik zal actief blijven zolang ik kan. Onze dokter Piet Willems, die mee aan de wieg stond van VLOS, is wel aan het eind van zijn krachten. Hij is ziek, maar hij blijft toch nog drie keer per week mensen ontvangen."





Krijg je voldoende erkenning dan?

"Daar ben ik gevoelig voor, geef ik toe. En erkenning is nog iets anders dan dankbaarheid. Als mensen hun nieuw leven op de rails krijgen en tonen dat ze jou daarvoor erkentelijk zijn, dat maakt me gelukkig, ja. En er zijn gelukkig veel goeie mensen. Het gebeurt dat ik naar huis fiets na een dag vol moeilijke, uitzichtloze verhalen en miserie, maar dan was er toch één lichtpuntje van iemand met een nieuwe, mooie toekomst. Daar trek ik me dan aan op."





Hoeveel mensen zijn hier in die twintig jaar gepasseerd?

"We houden heel nauwgezet dossiers bij. En het is zeker tussen de 7.000 en 8.000 personen. Sommigen komen één keer om raad vragen, anderen blijven dan weer een lange tijd terugkomen."





Wat zeg je tegen zij die zich heel fors tégen de opvang van vluchtelingen uitspreken?

"Er is ooit een onderzoek geweest, met de vraag: 'Als er een vluchteling voor je staat die in nood is, ga je die helpen?'. Meer dan 70 procent zei 'ja'. Als ze iemand in nood zíen, zullen velen helpen. Maar ook zeiden velen toen dat er te véél zijn. Op een grote groep kunnen mensen geen gezicht kunnen plakken. Twintig jaar geleden probeerde ik nog heel sterk iedereen van het tegendeel te overtuigen. Ook daar ben ik gematigd in geworden. Ik blijf vriendelijk, meer kan ik niet doen. Ik ben maar één keer héél ontgoocheld geweest, bij een inval van de politie in 2014 (toen vijftien vluchtelingen opgepakt en naar gesloten asielcentra overgebracht werden, red.). Dat was een moeilijke periode. Maar achteraf, toen alles was uitgeklaard, heeft dat onze goeie werking en geloofwaardigheid alleen maar bevestigd. En het heeft ons ook heel veel solidarteit opgeleverd. Iets onwezenlijk moeilijk en onverklaarbaar kreeg daarmee toch nog een positieve wending."