‘Zo is Sint-Niklaas’: stad portretteert 40 inwoners in boek JVS

19 december 2018

09u37 0 Sint-Niklaas De stad heeft het boek ‘Zo is Sint-Niklaas’ uitgebracht, met de verhalen en portretten van veertig inwoners. Bedoeling is om een positief beeld uit te dragen van Sint-Niklaas en haar inwoners. “Er is vandaag al zoveel negativiteit. Dit is een prachtig tegengif, een bundel mooie en ontroerende verhalen uit onze eigen stad”, klinkt het.

“We willen een positief beeld neerzetten van onze stad, zoals ze vandaag is. Dit boek maakt deel uit van een campagne, met de nadruk wat ons verbindt als mensen. Het toont de inwoners van Sint-Niklaas zoals ze echt zijn. Allemaal apart en bijzonder en toch ook weer heel gewoon”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en welzijnsschepen Sofie Heyrman (Groen).

De stad ging vorig jaar op zoek naar een groep van veertig inwoners. Fotograaf Paul De Malsche en redacteur Sophie Pycke zorgden voor een portret van elk van hen. Eind volgend jaar verschijnt een tweede publicatie. Eerder dit jaar bracht de stad al de videoclip ‘Zo is Sint-Niklaas’ uit, die de diversiteit van de stad op een warme en positieve manier in beeld moet brengen.

Voor schepen Sofie Heyrman is het vandaag meer dan nodig om mensen te wijzen op wat ons verbindt. “Er is veel negativiteit vandaag en dat werkt polariserend. Ik ben niet meer actief op Facebook, vooral omwille van die redenen. Ik wil op een positieve manier door het leven gaan, net zoals vele andere mensen. De wereld veranderen, begint bij jezelf. En dan kan ook dit mooie boek helpen, tegen de negativiteit. Dit is een prachtig tegengif. Het zijn veertig verhalen uit onze eigen stad, uit de paar vierkante kilometer die ons binden. We hebben een grote rijkdom in verscheidenheid, maar ook héél veel dat we delen. Dat komt mooi tot uiting in al die verhalen.”

Het boek ‘Zo is Sint-Niklaas’ kost 5 euro en is verkrijgbaar bij het toeristisch infokantoor op de Grote Markt, aan de infobalie van het stadhuis, in het Welzijnshuis, in boekhandel ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat 68 en in Galerie Wulder in de Ankerstraat 14.