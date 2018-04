"Ziekenhuis moet in stad blijven" VZW ABLLO KOMT MET ALTERNATIEF VOORSTEL VOOR AZ NIKOLAAS JORIS VERGAUWEN

20 april 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Milieuvereniging vzw ABLLO heeft gisteren actie gevoerd tegen de verhuisoperatie van het AZ Nikolaas. Na eigen studiewerk, komt het met een alternatief voorstel, met een uitbreiding van het huidig ziekenhuis naar de Parklaan.

Het is merkwaardig dat de milieuvereniging vzw ABLLO met een eigen studie rond de toekomst van AZ Nikolaas komt aanzetten. De plannen voor de verhuizing van het ziekenhuis naar een terrein naast de N41 en Smisstraat dateren niet van gisteren. "We hebben de tijd genomen voor onze studie. Wij zijn geen actiegroep die meteen op de barricades gaat staan, maar eerder een denktank die zich over de grotere Wase dossiers buigt. En er is tijd, de plannen zijn nog niet in een definitieve fase", klinkt het bij Gilbert Cant, Jenny De Laet en Fred Van Remoortel van vzw ABLLO. AZ Nikolaas wil tegen 2027 verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis, wat zo'n 300 miljoen euro zal kosten. Als alternatief stelt ABLLO het 'Parkziekenhuis AZN' voor. Daarbij zou het ziekenhuis uitbreiden naar de Parklaan, waarbij een deel van het stadspark wordt opgeofferd. "Maar aan de andere kant kan het park met 4,5 hectare uitbreiden." Aan de autoluwe Parklaan, als de knip op de Grote Markt een feit is, zien zij de hoofdingang van het ziekenhuis verschijnen. "Er is al een buscorridor op de Parklaan. Onder de Parklaan kan dan een grote ondergrondse parking ingepast worden. Met de auto wordt AZN ook vlotter bereikbaar. De band met hogeschool Odisee en Sint-Carolus vlakbij blijft bewaard. Ook kleinhandel, horeca en diensten kunnen blijven en zelfs verder worden versterkt."





Een nieuw ziekenhuis hoeft voor ABLLO niet. "Dat wordt 18 hectare landbouwgrond opofferen, terwijl ruimte een schaars goed is. Een kloppend hart wordt weggesneden uit de stad. Alles is op de auto gefocust, terwijl ook het busnet wordt verminkt. Te voet en met de fiets naar het ziekenhuis? Voor héél wat mensen zal dat geen optie meer zijn."





Masterplan goedgekeurd

"Het is waardevol om hierover na te denken, maar we zijn hier intussen wel al een 8-tal jaar mee bezig", reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a). "Indertijd hebben specialisten de opties onderzocht om de twee ziekenhuizen in Sint-Niklaas tot één functioneel geheel te maken. Dat bleek praktisch, financieel en technisch niet haalbaar. Daarom hebben de stad en het ziekenhuis de knoop doorgehakt om te verhuizen naar de stadsrand. Het verkeer is één van de redenen. Intussen is er een masterplan goedgekeurd in de gemeenteraad, zónder tegenstemmen, en werken we samen met het kabinet van minister Schauvliege aan het RUP. Het is moeilijk om te vatten dat net nú tegen die verhuis wordt gereageerd."