"Zelf brood kunnen kopen geeft voldoening" ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS OEFENEN DAGELIJKSE REALITEIT BIJ LEERPUNT JORIS VERGAUWEN

10 februari 2018

02u52 0 Sint-Niklaas Nederlands leren, voor anderstalige nieuwkomers is het geen evidente opdracht. Bij Leerpunt Waas en Dender in Sint-Niklaas werd de dagelijkse realiteit gisteren even naar binnen gebracht. De leslokalen veranderden in een postkantoor, een VDAB-loket, het onthaal van het ziekenhuis, het stationsloket en een immokantoor. Zo'n 125 anderstaligen stonden er gemotiveerd in de rij.

Het is weinig gekend, maar achter de gevels van Leerpunt Waas en Dender in de Mercatorstraat in Sint-Niklaas wordt elke dag gezweet en gezwoegd. Anderstalige nieuwkomers kunnen daar terecht om het Nederlands onder de knie te krijgen, meestal voor hun verplicht inburgeringstraject. Mensen uit alle hoeken van de wereld zetten er hun eerste Nederlandstalige stapjes. Maar voor hen blijft de stap naar de dagelijkse realiteit nog heel groot.





Immo- en postkantoor

Daarom bracht Leerpunt Waas en Dender de alledaagse wereld even naar binnen, waarbij de lokalen werden omgetoverd in onder meer een postkantoor, de VDAB, het ziekenhuis, het station, een immokantoor of een bank. De cursisten konden er in een realistische setting hun Nederlands oefenen. Bij elke dienst kregen ze ook een opdracht: een treinticket kopen, een aangetekende brief versturen, een bankrekening openen,... Sommige diensten hadden ook hun eigen medewerkers gestuurd. Zo'n 125 anderstaligen uit de hele regio gingen er aan de slag. Vijftiger Omar uit de Palestijnse stad Bethlehem, die heel zijn leven Arabisch heeft gesproken, kreeg de opdracht om in onze taal een huurwoning te vinden in een immokantoor. "Het is moeilijk, best wel. Ik heb de voorbije acht jaar in Luik gewoond, pas een jaar geleden ben ik verhuisd naar Sint-Niklaas. Dus weer een andere taal en weer een moeilijke opdracht, maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen." De 56-jarige Juohara uit Syrië volgt al een jaar taalles bij Leerpunt. "Ik ben een jaar en acht maanden in België. Het is moeilijk, maar het begint goed te gaan nu. En door het op deze manier te oefenen, leer je meteen heel veel bij."





Bij Leerpunt focussen ze sowieso op praktijkgericht Nederlands leren. "Bij deze basiseducatie gaat het vooral om de zelfredzaamheid te vergroten. Het Nederlands is daarbij een middel, niet zozeer hét doel. De stap naar de buitenwereld is voor onze cursisten heel groot. Daarom leren we hen op deze manier hoe ze bijvoorbeeld een afspraak met de dokter maken, hoe ze een treinticket kopen, hoe een gesprek in een immokantoor verloopt. Als ze daarna écht zelf om een brood bij de bakker kunnen of niet meer bij de buren moeten aankloppen als ze een brief krijgen, geeft dat enorm veel voldoening voor hen. Voor hun zelfwaarde is de taal daarom erg belangrijk", stelt Leerpunt-trajectbegeleider Laurens Decavele.





Goesting

"Vlot en duidelijk met elkaar kunnen communiceren, is natuurlijk dé sleutel voor vreedzaam samenwerken en samenleven. En deze mensen zijn heel gemotiveerd. Dat is mooi, want hoewel zowat driekwart van onze cursisten deze taallessen móeten volgen in hun verplicht inburgeringstraject, zien we zelden tot nooit iemand tegen zijn goesting hier binnenkomen. Iedereen merkt na een tijdje wat het met hen doet, om gewoon te kunnen communiceren met iedereen in onze samenleving."