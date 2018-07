"Zacht als het kan, hard als het moet" GWEN MERCKX (45) AAN DE SLAG ALS NIEUWE KORPSCHEF KRISTOF PIETERS

05 juli 2018

02u41 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas wordt voor het eerst geleid door een vrouw. Gwen Merckx (45) is gisteren officieel voorgesteld. Ze heeft al enkele duidelijke ambities voor de komende vijf jaar: ze wil niet alleen het veiligheidsgevoel vergroten, maar ook burgers meer vertrouwen laten krijgen in de politie.

Gwen Merckx bedankte gisteren de twee korpschefs die haar voorgingen, Johan De Paepe en Jack van Peer. Merckx werd gekozen uit vijf kandidaten en kan een fraai palmares voorleggen. Hoewel nog maar 45 jaar is ze al 12 jaar aan de slag als korpschef van de politiezone Rupel. "Maar mijn hart heeft toch altijd in het Waasland gelegen waar ik ben opgegroeid en naar school ben gegaan", vertelt ze. "Ik ken de stad eigenlijk beter dan de zone die ik 12 jaar heb geleid."





Vergrijzing

De nieuwe korpschef van de politie Sint-Niklaas nam de voorbije dagen al uitgebreid de tijd om kennis te maken met het personeel. "En ik ben erg tevreden met het talent in huis", benadrukt ze. "Tegelijk besef ik wel dat we op personeelsvlak nog voor heel grote uitdagingen staan. Vooral bij de officieren is er een vergrijzing en gaan een aantal mensen op pensioen."





Rolmodel

Of de nieuwe korpschef ook vrouwen wil stimuleren om door te groeien naar het leidinggevend kader? "Ik wil in de eerste plaats dat iedereen gelijke kansen krijgt", reageert ze. "De juiste mensen moeten op de juiste plaats zitten. Ik weet natuurlijk ook dat vrouwen in de korpsleiding nog witte raven zijn. Momenteel zijn er slechts tien vrouwelijke korpschefs in ons land. Ik heb eigenlijk nooit een rolmodel gehad maar ik wil dit best zelf zijn voor andere vrouwen. Maar nog belangrijker is dat er meer diversiteit komt in het algemeen. Het zou een mix moeten zijn van jong en oud, mensen van verschillende achtergronden en origines."





Veiligheid

Gwen Merckx heeft ook al enkele duidelijke ambities voor het mandaat dat ze de volgende vijfjaar zal waarnemen. "Die kan ik samenvatten tot 'samen werken aan veiligheid'. Mijn doel is het veiligheidsgevoel vergroten maar ik wil ook een hoge klantentevredenheid over de dienstverlening. Op die manier bereik je een volgende doelstelling en dat is dat burgers nog meer vertrouwen krijgen in de Sint-Niklase politie."





Andere aanpak

Merckx beseft wel dat een centrumstad als Sint-Niklaas een andere aanpak zal vereisen dan de zone Rupel waar ze jarenlang aan de slag was.





"De eerste prioriteit is echter alle puzzelstukjes op de juiste plaats leggen. In ieder geval sta ik voor de principes van een gemeenschapsgerichte politiezorg. We moeten overlast, criminaliteit en dus ook de angst voor criminaliteit wegnemen. Daarbij moeten we alle beschikbare info gebruiken. De aanpak is zacht als het kan maar hard als het nodig is."