"Woekerprijzen op markt? Alert zijn!" STAD CONTROLEERT NAUWGEZET PRIJSZETTING BIJ MARKTKRAMERS JORIS VERGAUWEN

08 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Net als in heel wat andere steden duiken ook in Sint-Niklaas verhalen op van woekerprijzen op de wekelijkse markt. De stad controleert nauwgezet, maar waarschuwt marktbezoekers ook: "Wees alert en durf duidelijkheid te vragen."

"Een kilo pruimen en een kilo abrikozen, twee mango's en drie citroenen: daarvoor moesten we 39 euro neertellen. We vonden dat heel veel, maar pas toen we thuis kwamen, beseften we dat we waren bedot. Bovendien bleek dat we geen kilo's hadden gekregen, maar telkens ongeveer 750 gram. En die mango's moesten we meteen opeten, want die waren al bijna rot", vertelt een jong koppel, dat op de markt in Sint-Niklaas bij een fruitkraam was gepasseerd. "We hebben het opgezocht om het te vergelijken: in de Colruyt zouden we voor dit fruit precies 13,09 betaald hebben. We hebben ons in de luren laten leggen: we mochten proeven en we kregen nog twee gratis mango's mee. Soit, het is gebeurd, maar we willen wel graag mensen waarschuwen. Als wij er al in trappen, hebben ze oudere mensen zeker bij de neus. Zo zagen we bij een fruitsoort ook 8 euro voor een kilo staan, maar we moesten al goed kijken dat er onder de kilo in het klein nog een 2 stond, dus dat bleek om 8 euro voor een halve kilo te gaan. Dan moest je al écht alert zijn. Het enige positieve: die avond hebben we héél bewust en intens genoten van ons buitensporig duur fruit."





Het bewuste kraam maakt naar verluidt géén deel uit van de vaste kramen op de wekelijkse markt op donderdag, maar is wel, en vooral in de zomerperiode, frequent van de partij op donderdag. En het is niet de eerste keer dat er klachten komen over de prijszetting bij fruit- en groentenkramen op de markt. In andere steden worden er al extra controles uitgevoerd. Zo waarschuwde het stadsbestuur van Leuven onlangs nog: "Wees alert op de markt: de prijzen swingen soms de pan uit."





Het blijkt ook een bezorgdheid in Sint-Niklaas, waar marktleider Erwin Barthier waakt over de goeie gang van zaken op de wekelijkse markt. Hij kent de verhalen uit andere steden maar al te goed. "Het eerste dat ik 's ochtends doe, is de kramen controleren op de verplichting om prijzen te vermelden bij hun fruit en groenten. Ik let daar héél goed op. Als er iets niet in orde is, moeten ze dat onmiddellijk oplossen. Het is al gebeurd dat de politie klachten kreeg van marktbezoekers. We zijn dan mét de politie gaan controleren."





Mond durven opendoen

Voor de vaste marktkramers zijn deze verhalen niet leuk. "Het is niet onze schuld", klinkt het bij hen. "In heel Vlaanderen duiken woekerkramen op die ons imago verpesten."





Niettemin kunnen marktkramers hun prijzen zo hoog zetten als ze zelf willen. "Wie 100 euro voor een kilo appelen wil vragen, kan dat in principe. Maar het moet dus wél zichtbaar zijn hoevéél ze precies vragen voor hun appels", zegt de marktleider. "Anderzijds is het ook aan de marktbezoekers om enige assertiviteit te tonen als ze aankopen doen op de markt. Vroeger was dat misschien minder nodig. Je hoeft echter geen schrik te hebben om vragen te stellen. Klanten zouden méér hun mond moeten durven gebruiken. Het is niet verboden om te informeren naar de prijzen en duidelijkheid te eisen. Er zijn echter veel mensen die dat niet durven."