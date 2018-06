"Willen zwaar, doorgaand verkeer weren" GEMEENTEN VOEREN ZONE MET TONNAGEVERBOD IN TUSSEN E34 EN E17 JORIS VERGAUWEN

09 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Beveren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene voeren sámen de strijd op tegen het zwaar, doorgaand vrachtverkeer tussen de expresweg E34 en de E17. Er komt één grote zone tussen beide snelwegen met een verbod voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton.

Heel wat dorps- en woonkernen gaan al jaren gebukt onder het eindeloos voorbij denderende zwaar vrachtverkeer, dat zich doorheen de regio een weg baant om sneller te wisselen tussen de E34 en de E17. Tot nu toe namen enkele gemeenten wel al afzonderlijke maatregelen, maar eindelijk komt er nu ook een gemeenteoverschrijdende aanpak. Het doorgaand zwaar vrachtverkeer, dat nu nog de dorpen doorkruist via de gewest- en gemeentewegen N450, N451, N403, N485, Sinaai-Klein-Sinaai en de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas wordt daardoor verboden.





174 euro boete

Door een gecoördineerd initiatief van de gemeentebesturen van Beveren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene is de kogel nu door de kerk. Er wordt een verbod voor doorgaand vrachtverkeer tussen de E34 en de E17 van meer dan 7,5 ton ingevoerd in de héle Wase zone tussen de E34 en de N70. Het verbod kan wellicht ingaan in het najaar. De politiezones Waasland-Noord en Sint-Niklaas gaan samenwerken voor de handhaving van het verbod. De burgemeesters gaven al opdracht om een handhavingsplan uit te werken. Dit plan zal nog verder uitgewerkt worden met de bevoegde parketmagistraten. Aan de toegangen van de zone met tonnagebeperking worden zoneborden geplaatst. Aan de Vlaamse overheid vragen de gemeenten om daarvoor een signalisatieplan te voorzien. Vrachtwagenbestuurders die de signalisatie negeren en geen bestemming hebben in de regio, krijgen een boete van 174 euro.





Samenhangende maatregelen

"Tal van dorps- en woonkernen in het Waasland hebben al jaren te kampen met doorgaand zwaar vrachtverkeer. De vele vrachtwagens vormen een aanhoudende bedreiging voor de veiligheid en de woonkwaliteit van de bewoners. Met de aankomende werken voor de Oosterweel die in de loop van 2019 zullen beginnen op linkeroever, dreigt deze situatie totaal onhoudbaar te worden", klinkt het bij de gemeentebesturen. "We willen dat zwaar, doorgaand verkeer weren, maar de bereikbaarheid van lokale bedrijven en bedrijventerreinen voor plaatselijk vrachtverkeer maximaal behouden. Met deze integrale, gemeenteoverschrijdende aanpak hebben we samenhangende maatregelen."





Om te vermijden dat het probleem zich verplaatst naar Lokeren en Moerbeke-Waas worden ook deze gemeenten betrokken bij het uitwerken van de maatregel.