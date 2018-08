"We hebben rust voor Wout gevonden" DAGENLANGE ZOEKTOCHT KENT DROEVIG EINDE JORIS VERGAUWEN

27 augustus 2018

02u25 0 Sint-Niklaas De zoektocht naar de vermiste Wout Christiaens (36) kende gisteren een droevig einde. Zijn lichaam werd rond het middaguur gevonden, niet ver van zijn ouderlijk huis in Sint-Niklaas. Zo'n driehonderd vrienden en familieleden waren er 's ochtends nog samengekomen om hem te zoeken.

Zoeken met de angst om te vinden. Zo gingen zondagochtend enkele honderden vrienden, familieleden en kennissen van Wout in het noorden van Sint-Niklaas op pad. Een week lang hadden vele mensen al geholpen met zoeken, en nog meer mensen leefden mee. Een massale actie werd het, die via sociale media in heel Vlaanderen opgepikt werd. Ongezien was het, dankzij het doorzettingsvermogen van zij die méér dan alles op alles zetten om Wout terug te vinden.





De zoekactie werd een week lang geconcentreerd in het gebied tussen zijn ouderlijk huis in de Bekelstraat in Sint-Niklaas en zijn woonplaats in Ekeren. Vele vierkante kilometers werden uitgekamd, tot in Antwerpen-centrum en het Nederlandse Hulst toe.





Zware periode

De immer goedlachse en sympathieke Wout, vader van twee jonge kinderen en leerkracht in Stabroek, maakte een uiterst zware periode door en verdween op zaterdag 18 augustus omstreeks 10 uur. Hij vertrok toen te voet aan zijn ouderlijke woning in Sint-Niklaas. Al snel werd het een zorgwekkende verdwijning en daags erna begonnen vrienden en familieleden met een intensieve zoektocht, waarbij alle mogelijke middelen aangewend werden. Via sociale media - tot Facebookadvertenties toe -, met de hulpvaardige inzet van BV's, flyers en posters, van deur tot deur, tot de massaal gedeelde oproepen: in alle hoeken van Vlaanderen en zelfs in Nederland werden mensen bereikt en geïnformeerd. Door het gebruik van interactieve kaarten van de regio kon de coördinerende groep het overzicht bewaren van de plaatsen waar al gezocht werd. Ook kwamen er in de voorbije week meerdere tips binnen, die allemaal helaas zonder resultaat bleven.





Speurhonden

De groep besliste om zondag opnieuw op zoek te gaan in het noorden van Sint-Niklaas. "Op basis van alle verzamelde informatie en de ervaring van de federale recherche hebben we besloten om de zoekactie dicht bij huis te houden", klonk het. "Daar is Wout voor het laatst met zekerheid gezien." Zowat driehonderd mensen bliezen omstreeks 10 uur verzamelen aan de Bekelstraat, van waar er in groepjes van zo'n twintig uitgezwermd werd. Er waren zelfs vrijwilligers met speurhonden present. Twee uur later was de zoektocht voorbij. Het lichaam van Wout werd gevonden aan een hoogspanningsmast, vlak bij het fietspad Sint-Niklaas-Hulst.





Voor de vele vrienden en familieleden van Wout was dat het einde van een uiterst moeilijke zoektocht, maar ook het begin van het afscheid van een bijzonder mens. "Een positieve, ongelooflijk sympathieke, grappige, en creatieve man. Een geweldige papa, een vriend uit de duizend, maar ook een gevoelige ziel. Een lieve vriend die we nu moeten laten rusten, maar van wie het ontzettend hard afscheid nemen is."





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of de website www.zelfmoord1813.be.