'Warmste Wijk' genomineerd voor Smart Belgium Awards 06 maart 2018

Het energieproject 'De Warmste Wijk', dat in de Elisabethwijk in Sint-Niklaas loopt, is genomineerd voor de Smart Belgium Awards, een wedstrijd van Belfius.





Om de publieksprijs in de wacht te slepen, roept de stad op om te stemmen. Dat kan nog tot en met zondag 18 maart.





'De Warmste Wijk' wil gezinnen ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun woning. Het gaat om een Europees project waarbij Sint-Niklaas samenwerkt met dertien partners uit vier verschillende regio's.





Stemmen voor 'De Warmste Wijk' kan via belfius.be/smartbelgium.





(JVS)