"Vuilbakken nodig langs fietssnelweg" 25 juli 2018

02u39 0 Sint-Niklaas Oud-gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck vraagt om vuilbakken te plaatsen langs de fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen. Op verschillende plaatsen ,waar rustbanken staan, wordt er een hoop afval in de berm achtergelaten.

Mentaliteitswijziging

"Bijvoorbeeld bij de Mierennest in Belsele, waar achter de banken in het groen bijna dertig blikjes liggen, samen met allerlei plastic en ander afval", klinkt het bij oud-gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck, die er vaak fietst. "Er is natuurlijk een mentaliteitswijziging nodig, maar het plaatsen van voldoende vuilbakken of vangnetten is al een eerste aanzet om het probleem te proberen oplossen."





(JVS)