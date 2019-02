“Vrijwilligers in de kijker zetten”: Beweging.net verspreidt 1.000 kartonnen figuurtjes van vrijwilligers in winkels, bib en horeca JVS

22 februari 2019

13u58 1 Sint-Niklaas Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger verspreidt Beweging.net vandaag duizend kartonnen figuurtjes van vrijwilligers in winkels en horecazaken in Sint-Niklaas. Daarmee wil de organisatie het belang van vrijwilligerswerk in de kijker zetten.

Een guerrilla-actie, zo omschrijft Beweging.net het zelf. Die staat vandaag op het programma in Sint-Niklaas, met het verspreiden van een duizendtal kartonnen figuurtjes van zeven vrijwilligers uit de regio, in winkels en horecazaken tot zelfs tussen de boeken in de bib.

“Niet altijd zichtbaar”

De actie maakt deel uit van een brede campagne om de inzet van vrijwilligers in de kijker te zetten. “Zonder die inzet zouden heel wat organisaties, overheidsdiensten en verenigingen op halve kracht draaien of zelfs niet bestaan, ook in onze stad”, aldus Lore Baeten van Beweging.net Sint-Niklaas. “Omdat vrijwilligerswerk niet altijd zichtbaar is, zetten we de boodschap ‘vrijwilligers vind je overal’ kracht bij door de figuurtjes van onze zeven vrijwillige ambassadeurs massaal te verspreiden.”

“Net als zowat 750.000 andere vrijwilligers in Vlaanderen maken zij het verschil in hun gemeente of hun organisatie. Raphael helpt in Sint-Niklaas lagere schoolkinderen bij hun huiswerk. Eva steekt activiteiten in elkaar voor het Rode Kruis in Hamme. Paul verdeelt lokaal geteelde groenten en andere bioproducten in Stekene. Nele trekt er op uit met grijpstok en vuilniszak om Dendermonde properder te maken. Patrick uit Sint-Gillis-Waas organiseert ontspannende momenten voor iemand met een psychische beperking. Mukkades geeft in Zele Nederlandse les aan anderstaligen. En Hilde helpt schoolkinderen veilig de straat over in Temse.”

Op www.chapeauvrijwilligers.be kan je het volledige verhaal van deze zeven vrijwilligers ontdekken en een digitaal bedankingskaartje aanmaken.