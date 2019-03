[video] Met 200 op pad bij tweede klimaatmars: “Door viering laatste 100 dagen een pak minder volk dan verhoopt” JVS

15 maart 2019

14u12 2 Sint-Niklaas Net als op heel veel andere plaatsen is ook in Sint-Niklaas vandaag een klimaatmars georganiseerd. Dat was al de tweede klimaatactie van jongeren in Sint-Niklaas dit jaar. Een 200-tal jongeren was van de partij. Een pak minder dan verhoopt, maar het is vandaag dan ook de viering van de laatste honderd dagen in de middelbare scholen.

Op 24 januari was er in Sint-Niklaas een eerste klimaatmars. Vandaag volgde een tweede, op initiatief van jongeren van Forum Da Vinci en ‘Youth for Climate Waasland’. Om 13 uur verzamelden groepjes jongeren op de Grote Markt, om een kwartier later onder politiebegeleiding te starten voor een mars door het centrum. In totaal waren ze met een tweehonderdtal. Een bescheiden klimaatmars dus, zeker in een scholenstad als Sint-Niklaas, waar enkele duizenden scholieren in de secundaire scholen zouden kunnen worden gemobiliseerd. Maar net daarom viel de opkomst ook tegen. Vandaag wordt immers de laatste honderd dagen gevierd in de middelbare scholen. Dat gaat gepaard met shows van de laatstejaars, die al wekenlang worden voorbereid. “De timing is wat ongelukkig vandaag, net door de viering van de laatste 100 dagen. Anders hadden we hier ongetwijfeld een pak meer volk gezien”, klonk het. Vele scholen waren niet vertegenwoordigd. En in een aantal scholen was er ook geen toestemming gegeven om deel te nemen.