[VIDEO] 200-tal jongeren in Sint-Niklase klimaatmars: "We geven een heel krachtig signaal"

24 januari 2019

09u56 0 Sint-Niklaas Zo’n tweehonderd jongeren hebben vanmorgen deelgenomen aan de eerste klimaatmars in Sint-Niklaas. Ze vertrokken iets na 8 uur op het Sint-Nicolaasplein, om tot 10 uur hun stem te laten horen in het stadscentrum. De meeste jongeren kregen van hun scholen toch de toelating om even te spijbelen voor deze lokale klimaatactie, maar ze moesten wel om 10.10 uur terug op school zijn.

Vanaf 8 uur vanmorgen verzamelden de jongeren aan jeugdcentrum Den Eglantier voor de eerste Sint-Niklase klimaatmars. Het zouden er iets voor half negen in totaal zo’n tweehonderd worden. Zij gingen in op een oproep van Marcus Vos, Kobe De Maeyer en Wannes De Locht (17), leerlingen van de Heilige Familie, die het initiatief voor deze lokale klimaatmars namen. Zij maakten de voorbije weken deel uit van de Sint-Niklase delegatie bij de klimaatactie ‘Youth For Climate’ in Brussel. “We willen dus blijvend onze stem laten horen, maar we begrijpen dat dit voor jongeren, hun ouders en de scholen niet evident is. Daarom doen we dit nu in Sint-Niklaas. Vele jongeren kregen niet de mogelijkheid om de voorbije weken naar Brussel te trekken, maar in hun eigen stad kunnen ze wél hun stem laten horen. Velen zien het ook niet zitten om nog eens een hele dag en dus zeven lesuren te missen. Deze eerste twee lesuren van de dag zijn meer haalbaar. Het belangrijkste is evenwel dat we onze verontwaardiging kunnen tonen over het klimaatbeleid, dat onze generatie op vele plaatsen vandaag opnieuw om échte klimaatacties vraagt.”

Jongeren van onder meer OLV Presentatie en VTS hadden een verbod gekregen van hun school om te spijbelen voor deze klimaatmars. Niet alle scholen pakten het op die manier aan. “Wij gaan naar school in Sint-Carolus en we mogen meestappen in deze actie, als we maar toestemming hebben van onze ouders én als we terug zijn om 10.10 uur”, klonk het bij een groepje meisjes. Ook andere scholen koppelden de toestemming van de ouders aan de deelname aan de mars vandaag, zonder verdere sancties op te leggen.

En intussen trok de jonge bende zich op gang, vanaf het Sint-Nicolaasplein, voor een optocht doorheen de stadskern onder politiebegeleiding. Er waren ook een 20-tal stewards die alles in goeie banen moesten leiden. De jongeren lieten duidelijk en luid blijken waarvoor ze staan. “We zijn echt heel tevreden dat we met zoveel jongeren hier dit krachtig signaal geven”, klonk het. “In nog verscheidene andere steden zijn er op dit moment ook lokale klimaatmarsen. We hopen dat het onze lokale overheid in Sint-Niklaas aanzet om druk uit te oefenen op de hogere overheid, om de nodige stappen te zetten voor ons klimaat. We willen als jongeren meer gehoord worden, ook lokaal. Het zou gewoonweg heel fijn zijn om niet te móeten protesteren om gehoord te worden.”

Of er een vervolg komt op deze eerste lokale klimaatmars is nog onduidelijk. “We gaan dat rustig bekijken de komende dagen.”