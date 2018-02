"Verjaardagscadeau? Voor het goede doel" AUTI-VOETBALCLUB KRIJGT MOOIE CHEQUE VAN BEDRIJF VAN HOECKE JORIS VERGAUWEN

02u31 0 Sint-Niklaas De Auti-Voetbalclub Waasland, waar jongeren met autisme hun favoriete sport kunnen beoefenen, krijgt deze week vanuit onverwachte hoek een serieuze cadeau. Voor de vijftigste verjaardag van het bedrijf Van Hoecke wilde CEO Peter Van Hoecke geen geschenken, maar kon iedereen een vrijwillige bijdrage storten aan de voetbalclub. Hijzelf verdubbelde dat bedrag tot 12.780 euro.

Een maatschappelijke rol vervullen: het bedrijf Van Hoecke in het Europark-Noord heeft een mooi voorbeeld gegeven van hoe een onderneming dat kan doen. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in meubelbeslag, bestaat vijftig jaar. Voor het groot verjaardagsfeest voor alle medewerkers, collega's en zakelijke relaties onlangs vroeg bedrijfsleider Peter Van Hoecke uitdrukkelijk om geen geschenken te kopen, maar een vrijwillige en vrijblijvende bijdrage te storten aan de vzw Auti-Voetbalclub Waasland. Hijzelf verdubbelde nog eens dat bedrag, om uiteindelijk naar deze bijzondere voetbalclub te kunnen stappen met een cheque van 12.780 euro.





Mooie geste

Om de jongeren en de club voldoende faciliteiten en mogelijkheden te bezorgen voor hun werking is alle steun welkom. Daarom viel men bij de Auti-Voetbalclub Waasland ook bijna van hun stoel toen ze te horen kregen dat het bedrijf uit Sint-Niklaas met een wel héél bijzondere cadeau over de brug zou komen. "Dit is een enorm mooie geste van alle medewerkers van dit bedrijf", aldus de clubleiding. "Hiermee kunnen we onze werking fors verbeteren en dus de vrijetijdsbeleving van 75 jongeren nog beter faciliteren."





Een tweetal jaar geleden ging Auti-Voetbalclub Waasland van start, met thuisbasis op de terreinen van Herleving Sinaai. Meer dan 75 jongeren met autisme, ADHD of een aanverwante stoornis zijn intussen aangesloten en kunnen er op hun eigen manier maar mét ambities het voetbal beleven. In een gewone voetbalclub is het voor deze jongeren immers moeilijk om hun draai te vinden. Oud-wielrenner Tom Steels en Koen De Corte, ouders van kinderen met autisme, richtten de club met hun echtgenotes op. Ze kregen meteen de steun van ex-keeper en voetbalanalist Geert De Vlieger, want ze willen het A-voetbal ook van de grond krijgen in heel Vlaanderen. En daarvoor krijgen ze dus nu ook de steun van bedrijfsleider Peter Van Hoecke. "We hebben als Vlaamse onderneming van onze omgeving alle kansen gekregen om door te groeien tot het bedrijf dat we vandaag zijn. We voelen ons geroepen om een deel van wat we hebben kunnen realiseren terug te geven aan onze omgeving", schetst Van Hoecke. En waarom ze nu precies Auti-Voetbalclub Waasland kozen?





Direct aanspreekpunt

"Autisme is een erg onderschatte geestelijke beperking. Het is vaak niet direct zichtbaar, maar berokkent de naaste betrokkenen heel wat moeilijkheden. Ook wij worden als onderneming vaak met autisme, ADHD en andere geestelijke beperkingen geconfronteerd: bij onze eigen medewerkers, familie en zelfs klanten. We willen ook deze vereniging steunen omdat het in onze omgeving actief is en een direct aanspreekpunt heeft. Ze opereren lokaal en daardoor kunnen we zelf ook meer contact houden op langere termijn. En het belangrijkste: de focus ligt op het welzijn van kinderen. Hierdoor zal onze inspanning misschien een kleine bijdrage zijn aan een lang leven."