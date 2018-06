'Verborgen' maquette zet kwaad bloed IDEEËN VOOR STATIONSOMGEVING-NOORD STUITEN OP VERZET JORIS VERGAUWEN

27 juni 2018

02u47 0 Sint-Niklaas Het opduiken van de 'verborgen' maquette van de toekomstige Stationsomgeving-Noord heeft tijdens de gemeenteraad heel wat kwaad bloed gezet. Hoewel het volgens de stad slechts om een idee gaat, zijn de oppositie en burgerbeweging RedKloosterland laaiend.

Een maquette of geen maquette, that's the question. Eerst was er geen, dan misschien, maar uiteindelijk bleek er tijdens de gemeenteraad wél een maquette te zijn van het mogelijke nieuwe uitzicht van de Stationsomgeving-Noord. Voor het schepencollege betekent de maquette van het studiebureau niet meer dan een basis om op verder te werken, maar toch moest oppositieraadslid Marc Heynderickx (CD&V) al zijn beschikbare decibels uit de kast halen om ook de maquette uit de kast te halen. "We zouden als gemeenteraadsleden over álle nodige documentatie moeten beschikken, maar ik stel vast dat er mails, documenten en zelfs een heuse maquette worden achtergehouden. Wij zijn óók voorstander van een herontwikkeling van de stationsbuurt, maar niet op deze manier."





Hoogbouw

Tijdens de gemeenteraad kregen de raadsleden de bewuste maquette te zien, die aan de overkant van de gang in de trouwzaal werd opgesteld. Daarop tekende het studiebureau de krijtlijnen voor de mogelijke ontwikkeling van de hele Stationsomgeving-Noord uit. Daarbij enkele opvallende nieuwe ingrepen, zoals een hoogbouw van tien verdiepingen aan het Bau-huis, een hoogbouw naast de spoorlijn, een knip in de Slachthuisstraat en de meer dan 500 nieuwe woningen op de sites van het Gemeenschapsonderwijs en het vroegere slachthuis. Dat kwam allemaal naar boven naar aanleiding van een verzoekschrift van burgerbeweging RedKloosterland, dat het schepencollege interpelleerde over de stand van zaken.





Na het opduiken van de maquette dreigt het geplande, intensieve participatieproces voor de buurt echter alweer tot mislukken gedoemd. "De maquette is niet goedgekeurd door het schepencollege. Het is louter het resultaat van een paar workshops", verdedigde burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Ook schepen Kris Van der Coelden (sp.a) ging in de verdediging. "Dit is zelfs voor ons nieuw. De maquette is wel de basis voor verdere gesprekken. Wél duidelijk is dat onze visie fundamenteel zal blijven verschillen met die van RedKloosterland. Wij kiezen voor verdichting en hoogbouw langs de spoorlijn, RedKloosterland wil een buurt met woningen in 'huisje-tuintje-vorm'." En hoe het nu verder moet? "Op korte termijn informeren we de buurt over de stand van zaken. De burgerinspraak wordt in de winter hernomen na een mobiliteitsonderzoek. Er zijn extra tellingen nodig om de impact van het nieuwe kruispunt Driekoningen in te kunnen schatten."





Bij N-VA zijn ze bijzonder kritisch. "Op deze manier is er nog weinig kans op slagen. Het participatietraject is mislukt." Burgerbeweging RedKloosterland is uiteraard ontevreden. "Dat we niet blij zijn, is een understatement. Dit voelt aan als een kaakslag voor alle burgers die zich ondertussen meer dan vijf jaar inzetten voor een beter masterplan."