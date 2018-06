"Velen zeiden: 'Je mag niet opgeven'" CHRISTEL GEERTS BEVESTIGT POSITIE VAN LIJSTTREKKER BIJ SP.A JORIS VERGAUWEN

25 juni 2018

02u25 0 Sint-Niklaas Sp.a heeft het voorbije weekend de volledige lijst bekendgemaakt voor de verkiezingen, op één naam na. "We houden nog een wit konijn achter de hand", klinkt het. Christel Geerts bevestigt dat ze lijsttrekker blijft, nadat ze begin deze maand met borstkanker werd geconfronteerd.

"We hebben onze tegenslagen wel gehad het voorbije jaar. We gaan er niet meer op terugkomen, maar de kartelbreuk met Groen hebben we een plaats moeten geven. Het heeft echter ook positieve gevolgen, want dat heeft de groepsdynamiek goed gedaan. We willen er nóg meer tegenaan gaan", zei de Sint-Niklase sp.a-voorzitter Peter Hertog zaterdag in het stadspark, waar de partij een fotoshoot hield voor de campagne die straks losbarst. Niet alleen de kartelbreuk, maar ook het vertrek van schepen en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael naar de UGent én de gezondheidssituatie van voormalig burgemeester, huidig schepen én lijsttrekker Christel Geerts kwam er voor sp.a nog bij de voorbije maanden.





Mike Nachtegael had al plaats 2 op de lijst toegewezen gekregen vóór zijn vertrek naar Gent. Hij komt wél nog op in oktober, maar dan van op plaats 40. Steve Vonck neemt plaats 2 in. Huidig schepen en OCMW-voorzitter Kris Van der Coelden was eerst lijstduwer, maar neemt nu plaats 3 in. Gedeputeerde Peter Hertog wordt lijstduwer.





Borstkanker

En ook de koppositie ligt nu vast. Christel Geerts bevestigde zaterdag dat ze lijsttrekker zal zijn. Begin juni maakte ze bekend dat er bij haar borstkanker was vastgesteld. Haar gezondheid kwam de voorbije weken uiteraard op de eerste plaats. "De operatie is goed verlopen. Ik heb het ook op een goeie manier kunnen verwerken, want die diagnose kwam hard aan. Ineens kom je in een andere wereld terecht, als het ware. Maar ik heb enorm veel steun gekregen, wat echt heel veel deugd heeft gedaan. Van heel wat vrouwen die ooit dezelfde diagnose hebben gekregen, heb ik waardevolle steunbetuigingen en mooie reacties gekregen. Het is iets wat helaas veel vrouwen treft. Eén op de negen vrouwen, iedereen kent de cijfers", aldus Christel Geerts. "Ik start nu met de klassieke nabehandeling, met bestralingen in de zomermaanden. Dat kan gelukkig in Sint-Niklaas. Ik ga heel goed luisteren naar mijn lichaam, maar in een campagne hoef je ook niet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op straat aanwezig te zijn. Er zijn vele manieren om de mensen te bereiken. Over het lijsttrekkerschap is er nu geen twijfel meer. Ik had die twijfels wel. Je vraagt je uiteraard af wat er op je afkomt, maar ik mag niet opgeven. Dat is iets wat vele vrouwen me hebben gezegd. En dat heeft me veel moed gegeven."





Sp.a heeft nu 40 van de 41 namen bekendgemaakt. Er is nog één plaatsje vrij. "En die naam houden we nog achter de hand. Er is nog een wit konijn op komst", belooft voorzitter Peter Hertog.