“Velen weten niet meer wat écht brood is” Bakker Toon De Klerck brengt ‘Het Broodboek’ uit JVS

15 november 2018

18u57 0 Sint-Niklaas “Het doet pijn dat men brood de laatste jaren een negatief imago bezorgt.” Een beetje uit frustratie, maar vooral om de eer van zijn stiel te verdedigen, toont de Sint-Niklase bakker Toon De Klerck zijn wereld in ‘Het Broodboek’. Daarin geeft hij niet alleen zijn artisanale recepten prijs, maar presenteert hij ook gerechten van een twintigal topchefs die met zijn brood aan de slag zijn gegaan.

Hij hoeft de bloem niet uit zijn haar te schudden om zijn verontwaardiging te tonen. Als artisanale bakker is hij bezorgd, de eer van zijn beroep staat op het spel. Het was één van de redenen voor Toon De Klerck om een boek uit te brengen, om te tonen wat écht brood is. Want daar is het al vaak naar zoeken, door het verdwijnen van vele warme bakkers en de opkomst van flets en slecht gemaakt brood in plastic verpakkingen uit supermarkten en industriële bakkerijen. Brood dat na drie weken nog even mals is, de naam brood onwaardig. Maar heel wat voedingsspecialisten maken geen onderscheid meer en schieten op álle brood. “De laatste jaren word je als bakker soms zelfs negatief bekeken. Ik wilde daar op reageren en zo is ook het idee voor dit boek gegroeid”, vertelt Toon De Klerck, die nog steeds in Sint-Niklaas woont maar met zijn bakkerij op ‘t Eilandje in Antwerpen is gevestigd. “Volgens Pascale Naessens is brood een dikmaker, anderen zijn dan weer constant over gluten bezig, terwijl we al sinds de Egyptenaren brood eten. Maar vandaag kennen vele mensen nog amper een goed brood. Er wordt immers steeds meer gekozen voor bewerkt brood. Ik wil met dit boek deze mooie stiel in de kijker zetten, in een positief daglicht stellen. Er zijn gelukkig ook nog heel wat artisanale bakkers die terug vechten. Brood is altijd een eerlijk product geweest, dat niet zou mogen ontbreken in onze dagelijkse routine. Het doet pijn dat er zoveel negatieve publiciteit rond brood is, omdat die dus vooral gebaseerd is op brood van mindere kwaliteit.”

Toegankelijk

“Ik ben trots op dit boek. Het heeft veel energie gekost. Al mijn vrije dagen van een heel jaar heb ik er aan besteed. Maar het toont waar ik voor sta én wat er mogelijk is met mijn brood. Natuurlijk wilde ik ook een toegankelijk boek maken, met méér dan alleen maar broodrecepten. Ik heb heel wat contacten aangesproken: vroegere werkgevers als Peter Goossens, een heel aantal chefs waarmee ik nu samenwerk en enkele topleveranciers. Zij gingen voor dit boek met mijn brood aan de slag. Hun bijdrage is echt heel mooi en waardevol. En hun gerechten zijn ook haalbaar. Dat maakt het voor een breed publiek heel interessant en toegankelijk.”

Stiel onder druk

“Een bakkerij runnen, is een intensieve job. En de warme bakker staat onder druk: personeel vinden, is heel moeilijk en we moeten veel uren kloppen. Er zijn ook heel weinig jongeren warm te krijgen voor deze job. Daarom verdwijnen heel wat warme bakkers. Het brood komt meer en meer uit industriële bakkerijen. Veel mensen weten nog amper wat een echt ambachtelijk brood ís. En zelfs bakkers grijpen door de omstandigheden al vaker naar bereidingsmiddelen, broodmixen en poeders. Ik vind dat fout, maar ik veroordeel niet. Ik doe het op mijn manier, zonder toegevingen te doen.”

“Begeleiden, niet manipuleren”

“Een goed brood is voor mij een brood zonder verbeteraars, waar geen extra vetstoffen, E-nummers of extra suikers aan toegevoegd zijn. Mijn brood maak ik nog altijd op dezelfde manier zoals mijn grootvader dat vijftig jaar geleden deed, met bloem, water, gist en zout. Ik koop bloem van superkwaliteit, die ik niet móet verbeteren. En er is geen echt geheim om een goed brood te bakken, zolang je de natuur haar ding laat doen en het brood begeleidt in plaats van het te manipuleren.”

Eerbetoon

“Ik kom uit een bakkersfamilie. Mijn opa en oma hadden een bakkerij in Sinaai. Mijn opa is eerder dit jaar gestorven. Zijn overlijden was ook een trigger om dit boek te maken, uit respect voor hem, als eerbetoon ook. Mijn vader en moeder helpen nu mee in mijn bakkerij. Mijn vader was verpleger, maar hij heeft zijn job opgezegd en is ook bakker geworden. Ook mijn moeder helpt mee. Zij stond eerst in het onderwijs. Dat is het bakkersbloed, zeker?”

‘t Eilandje

Toon De Klerck is van Sint-Niklaas en woont er ook nog steeds. Zijn bakkerij bevindt zich op ‘t Eilandje in Antwerpen. “Toen ik nog in het Hof van Cleve werkte, kwam ik te weten dat ze een bakker zochten op ‘t Eilandje in Antwerpen. We zijn daar eens gaan rondkijken en hebben dan een pand gevonden. Zo is het gelopen. Ik woon nog steeds in Sint-Niklaas. Hier ben ik op mijn gemak, dit is mijn stad. Een tweede bakkerij openen, daar denk ik niet aan. En dat lijkt me ook gewoon geen goed idee. We zijn groot geworden door klein te blijven, zo denk ik er echt over. We hebben momenteel ook de luxe om te kiezen met wie we samenwerken. Want naast de gewone bakkerij leveren we elke dag ook nog aan meer dan twintig restaurants.”

Culinaire grootheden als Sergio Herman, Peter Goossens, Wout Bru en Michaël Vrijmoed zijn gek op zijn ambachtelijke brood. Ze loven zijn vakkennis, zijn ‘métier’, de liefde voor zijn ambacht dat je proeft in alles wat hij maakt. “Ik heb altijd een grote passie en drive gevoeld, de wil om meer en beter te doen. Ik heb in een reeks toprestaurants gewerkt als bakker en patissier. Daar word je constant gepusht om beter te doen, om bij te leren en jezelf creatief te blijven ontwikkelen. Dat heb je veel minder nodig in een bakkerij, maar die attitude zit wel in mij. Die sterrenrestaurants waren voor mij een geweldige leerschool, dat draag ik voor altijd mee. En dat ik nu ook lever aan toprestaurants, is goed voor mij. Dat houdt me scherp. Veel bakkers vervallen in een soort gemakzucht en maken jaar na jaar hetzelfde. Mijn dag ziet er altijd anders uit.”

Info: www.bakkerijtoondeklerck.be.