“Veel leuker dan in de les zitten”: jongeren draaien halve dag mee bij Albert Heijn JVS

21 maart 2019

16u47 0 Sint-Niklaas Geen schoolbanken voor een groep leerlingen van de Lindenlaanschool uit Beveren vanmorgen. Zij mochten een halve dag op stage bij Albert Heijn in Sint-Niklaas. Mee op stap met de supermarktmanager, het vullen van de rekken, het onthaal van klanten of de kassa bemannen: ze deden het allemaal met de glimlach. Het ging om een onderwijsproject van Vlajo, om jongeren al héél vroeg te laten kennismaken met een werkomgeving.

Onder het motto ‘Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen’ gingen 25 leerlingen van het zesde leerjaar van de Lindenlaanschool uit Beveren vanmorgen aan de slag bij Albert Heijn in Sint-Niklaas. “Zo krijgen ze de kans om in een onderneming rond te snuffelen, om later ook een betere studiekeuze te maken. Dit is een talentenstage. Het kan hen alleen maar meer inzicht geven in hun zoektocht naar wat ze later willen worden”, klinkt het bij Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), die samenwerkt met supermarktketen Albert Heijn voor dit onderwijsproject.

Kwaliteiten ontdekken

De kinderen van het zesde leerjaar gingen twee uurtjes aan de slag in de supermarkt. “We hebben dit in de klas uiteraard voorbereid. Op basis van hun interesses en hun talenten hebben ze gesolliciteerd voor een bepaalde functie bij Albert Heijn. Op deze manier kunnen ze eens proeven van het leven in een werkomgeving en kunnen ze aan den lijve ondervinden wat attitudes zoals stiptheid, initiatief nemen, leiding nemen en onder leiding kunnen werken precies betekenen”, aldus hun juf Eva. “De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van hun kwaliteiten.”

“Veel respect"

De jongeren werden uiteraard bijgestaan door het vaste personeel van Albert Heijn. Kassierster Kim was alvast opgetogen over de inzet van Amélie (12). “Ze heeft het kassasysteem snel door. Leuk om te zien hoe ze ermee aan de slag gaat en haar plan trekt.” Amélie zelf vond het ook bijzonder: “Ik heb daarnet de rekken in de groente- en fruitafdeling gevuld, nu mag ik aan de kassa zitten. Het is fijn om dit werk te ontdekken. Het is niet wat ik later wil doen. Mijn droom is laborante worden. Iets helemaal anders, dat is waar! Maar ik heb veel respect voor het werk dat deze mensen hier elke dag doen, zeker na vandaag.”

“Liever een restaurant beginnen”

“Het is heel anders dan op school zitten natuurlijk. Echt de moeite waard om dit eens mee te maken”, klonk het bij Emma(11). “Het doet je er eens bij stilstaan wat de toekomst zou kunnen brengen voor ons. Ikzelf zou liefst een restaurant beginnen, net zoals mijn ouders die taverne Het Bos aan de Vossekotstraat uitbaten. Daar denk ik wel extra over na als ik hier aan het werk ben, merk ik.”