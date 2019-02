“Veel druk om altijd maar weer hun beste zelf te laten zien”: Joetz laat jongeren stress (h)erkennen via virtual reality JVS

04 februari 2019

12u40 0 Sint-Niklaas Joetz vzw, de jongerenbeweging van de Bond Moyson, wil jongeren aan de hand van virtual reality stress laten (h)erkennen en de juiste tips meegeven om meer rust te vinden. Daarom lanceert Joetz het project #WhatThePok, waarmee het op toer gaat langs scholen, festivals en recreatiedomeinen in Vlaanderen. Als eerste kwam vandaag de school Forum Da Vinci in Sint-Niklaas aan bod.

“Stress? Ik ken dat eigenlijk niet. En het is niet dat we er onder elkaar over spreken”, klonk het bij sommigen vanmorgen in Forum Da Vinci. Maar andere jongeren herkennen het dan weer wél. “Op school voelen we dat soms wel, bijvoorbeeld als je voor de klas een spreekbeurt moet houden, of als je je wil bewijzen tegenover je vrienden.”

Voor Joetz vzw, de jongerendienst van de Bond Moyson, zijn er voldoende signalen dat jongeren steeds vaker moeten afrekenen met stress. Het hield al een enquête bij 2.322 jongeren van veertien tot twintig jaar, van wie bijna de helft aangaf dagelijks of vaak gestresseerd te raken. Meisjes hebben dan weer meer stress dan jongens en beleven die ook intenser. Daardoor krijgen ze ook meer lichamelijke klachten, zoals prikkelbaarheid, paniek, hoofdpijn en slaapproblemen.

Tips

“Eén van de problemen is dat jongeren denken geen stress te hebben, maar dat het er wel degelijk is. Daarom willen we hen met een virtual reality-ervaring stress beter leren herkennen, door hen in herkenbare situaties te plaatsen. Hiphopcollectief SLM en YouTuber Nona van Braeckel spelen als acteurs mee in de film, die 7 minuten duurt. Daarmee laten we hen sociale stress beleven, op school, bij ouders, tussen vrienden, bij het verliefd worden,... Na de film krijgen ze een vragenlijst voorgeschoteld. Daarmee moeten jongeren beter in staat zijn om stress te benoemen. En we geven hen ook een reeks tips mee om meer rust te vinden, zoals het uitschakelen van sociale media, voldoende te sporten, gezond te eten en ook door gewoon soms eens even niks te doen.”

Met de campagne #WhatThePok trekt Joetz vzw de komende maanden rond in Vlaanderen. “We vinden het héél belangrijk om hiermee zoveel mogelijk jongeren te bereiken. In onze samenleving moeten niet alleen volwassenen presteren, van jongeren wordt dat ook verwacht. Er wordt veel druk op hen gelegd om altijd maar weer hun beste zelf te laten zien. We willen jongeren daarom helpen om gedrag aan te leren om daar beter mee om te gaan.”

Info: www.whatthepok.be.