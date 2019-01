“Van verkiezingskandidaat naar kabinetsmedewerker: politisering van administratie aan de gang”: oppositie scherp voor personeelsinvulling kabinetten van schepenen JVS

28 januari 2019

21u24 0 Sint-Niklaas De oppositie is niet te spreken over de invulling van het personeel voor de schepenkabinetten in Sint-Niklaas. “Ondanks het feit dat er één schepen minder is, wordt er méér uitgegeven aan kabinetspersoneel. Groen heeft ook mensen aangenomen omdat ze op hun lijst hebben gestaan. Dat is pure zelfbediening en een verontrustende politisering van de kabinetten”, stelt Christel Geerts (sp.a). Volgens schepen Sofie Heyrman (Groen) is er geen verantwoording nodig. “Elke schepen is vrij om die keuzes te maken.”

Bij de start van de nieuwe bestuursperiode zijn er ook veranderingen in de kabinetten van de schepenen. Die nieuwe kabinetsformatie werd voorgelegd aan de gemeenteraad, wat tot scherpe kritiek leidde vanuit de oppositie. “We hebben in Sint-Niklaas één schepen minder, wat elke gemeente wordt opgelegd. Maar ondanks het kleinere schepencollege is er nu een grotere en duurdere kabinetsformatie. Bovendien is de manier waarop dat kabinetspersoneel wordt aangesteld niet duidelijk. Waarom moet er extern personeel worden aangeworven? Is eigen stadspersoneel niet geschikt? En aan welke competenties moet dat kabinetspersoneel voldoen? Daar krijgen we allemaal geen antwoorden op”, stelde Frans Wymeersch (Vlaams Belang).

“Partijwerking in stadhuis”

Voormalig burgemeester en schepen Christel Geerts (sp.a) was scherp, vooral voor Groen. “We zijn verontwaardigd over de manier waarop het schepencollege zichzelf bedient. We zien een aanzienlijke toename van het kabinetspersoneel, terwijl er een schepen minder is. Men gaat ook een stap verder in de politisering van de kabinetten, een stap die Groen vorige keer ook al deels had gezet. Uiteraard moet een schepen zich kunnen omringen met vertrouwenspersonen, maar we krijgen geen enkele info over hoe deze personen geselecteerd werden en hoe hun competenties zich verhouden tot de bevoegdheden van de betrokken schepenen. Dat veroorzaakt wantrouwen. Mensen aannemen omdat ze op de lijst hebben gestaan, is pure zelfbediening. Wees daar dan transparant over. Wij tillen hier zwaar aan. Dit is niet deontologisch: men installeert op die manier een partijwerking in het stadhuis. Dat is zeer jammer.”

“Vrij in keuze”

Schepen Sofie Heyrman (Groen) reageerde kort en krachtig. “We hoeven helemaal geen verantwoording af te leggen. Elke schepen is vrij om deze keuzes te maken. Dat is ook in de vorige bestuursperiode zo afgesproken, toen sp.a in de meerderheid zat. Zo doen we het ook deze keer en daar is niks mis mee.”

Schepen voor Stadspersoneel Peter Buysrogge (N-VA): “We zijn als stad altijd al zeer sober geweest op het vlak van kabinetsondersteuning, zeker in vergelijking met andere centrumsteden. En dat blijft zo. Het totaal aantal medewerkers ter ondersteuning van de burgemeester en schepenen blijft nagenoeg gelijk, van 8 naar 8,5. Aangezien we met een A-medewerker minder zullen werken, zal de totale loonkost trouwens lager zijn dan bij volledige invulling en doortrekking van de kabinetsformatie van de vorige bestuursperiode. Dat er extern wordt aangeworven, is niet nieuw. Daarmee doen we geen afbreuk aan het eigen personeel. Het is ook een keuze om mensen niet weg te plukken uit de stadsdiensten, omdat er op die manier ook nieuw personeel moet worden aangeworven.”

“Wraakroepend”

Christel Geerts (sp.a) was niet overtuigd: “Je kan alle trucjes van de foor bovenhalen om te stellen dat het maar een beperkte meeruitgave is. Het gaat hier echter om 100.000'en euro’s extra aan politiek personeel. Wat dan ook wraakroepend is: vorig jaar heb ik meermaals aandacht gevraagd voor de onderbezetting bij de dienst Feestelijkheden van de stad. Er was ook een sociaal probleem: twee werknemers, die geslaagd zijn voor de examens, worden al jaren als seizoensarbeider ingeschakeld. Zij zijn zo nodig dat men hen altijd elf maanden aanstelt, maar de vervelende gevolgen zijn voor die mensen. Ga maar eens naar een bank met zo’n statuut. Om het verschil in aanpak maar aan te tonen. Hoe moet je de aanstelling van politiek personeel dan gaan uitleggen aan de mensen van de dienst Feestelijkheden?”