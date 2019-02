“Van Sint-Niklaas een open kunststad maken”: Kunst in de Stad op zoek naar steun JVS

06 februari 2019

10u14 0 Sint-Niklaas De vereniging Kunst in de Stad wil ook in 2019 het kunstpatrimonium in Sint-Niklaas uitbreiden en doet daarvoor een oproep naar de inwoners om lid te worden. Door Kunst in de Stad kwamen er de voorbije decennia heel wat beelden op pleinen en in straten.

“Zou u zich Sint-Niklaas nog kunnen voorstellen zonder ‘Het Woord’, ‘De Lopers’, ‘Cirkel in Cirkel’, ‘Zittend Naakt’ of de laatste beeldengroep ‘Johanna en Margareta 1217'?”, stelt Dirk Van den Broeck, voorzitter van de vzw Kunst in de Stad. Die vereniging zet zich al decennialang in om Sint-Niklaas te verfraaien met kunstwerken in het straatbeeld. “We zijn in ons opzet geslaagd om kunst dichter bij de burger te brengen, zeker met de laatste beeldengroep. Die creatie van Frans Heirbaut, die een plaats kreeg op de Grote Markt, blijft reacties uitlokken en leverde ons ook de Cultuurprijs 2017 op. Ook in 2019 willen we op die manier verder werken en proberen we om het kunstpatrimonium op een waardevolle manier uit te breiden. We willen met Kunst in de Stad van Sint-Niklaas een ‘open kunststad’ maken. We doen daarvoor een oproep om ons te helpen dit prestigieuze project verder te realiseren en lid te worden van onze vereniging.”

Voor het lidmaatschap in 2019 krijgen leden enkele kunstuitstappen aangeboden. “Lid worden, kan al vanaf 25 euro lidmaatschapsbijdrage. Steunende leden betalen 100 euro. Daarvoor krijgen ze een ingelijste prent naar keuze uit het rijke archief van Kunst in de Stad. Leden krijgen ook de ‘Kunst in de Stad’-kaart, die gratis toegang verleent tot alle musea in Sint-Niklaas.”

Info: www.kunst-in-de-stad.be