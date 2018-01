... tot Heilige Familie in Sint-Niklaas 26 januari 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Op de Gedichtendag trokken tientallen jongeren van het eerste, derde en vijfde middelbaar van de Heilige Familie de stad in met hun gedichten.

In de winkels en supermarkten, op de wekelijkse markt tot in het rusthuis of op het perron: overal weerklonk hun poëzie. Ook burgemeester Lieven Dehandschutter en cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA) werden getrakteerd op een bijzonder gedicht, een haiku dan nog wel.





Lisanne, Sofie en Emma (16) droegen trots hun eigen haiku voor in het burgemeesterskabinet in het stadhuis. En de burgemeester, die kon de gesproken woordkunst zeker en vast appreciëren. (JVS)