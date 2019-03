“Toekomst sportsite Puyenbeke in kaart brengen”: stad zit met veel vragen door vertrek Waasland-Beveren JVS

07 maart 2019

13u47 0 Sint-Niklaas Het vertrek van voetbalclub Waasland-Beveren uit Sint-Niklaas roept heel wat vragen op. Krijgt SKB Sint-Niklaas de mogelijkheden om een jeugdwerking op te starten op Puyenbeke? Waar wil de stad naartoe met de hele site Puyenbeke? En wat met het hopeloos verouderde voetbalstadion?

Voetbalclub Waasland-Beveren heeft nog tot 2032 de sportsite Puyenbeke in Sint-Niklaas in erfpacht, waar het actief is met gewestelijke en provinciale jeugdploegen, goed voor zo’n 200 jeugdspelers in totaal. De club wil echter de focus in het Freethielstadion in Beveren leggen en heeft de stad Sint-Niklaas voorgesteld om de overeenkomst na dit voetbalseizoen te verbreken. “We hebben in februari een gesprek gehad met Waasland-Beveren, waarna ze ook formeel hebben laten weten dat ze het contract voor Puyenbeke na dit seizoen willen stopzetten”, schetst de Sint-Niklase sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).

“Er moet nu met W-B een goeie contractuele afwikkeling gebeuren. Daar laten we ons in adviseren. Anderzijds lijkt het ons in de gegeven context niet opportuun om te eisen van W-B dat het op Puyenbeke blijft met die jeugdwerking. Is dat sportief wenselijk? Dan heb je een club die misschien minimaal nog iets zou doen, maar waar noch de sporter, noch de club en noch de stad mee gebaat zijn. Het fatsoenlijk afsluiten van de overeenkomst is daarom de beste optie. Tegelijk is het ook een opportuniteit voor de stad. We dachten dat de site Puyenbeke contractueel tot 2032 vastlag. In het verleden is al meermaals bekeken hoe we de site toch weer in eigen handen zouden kunnen krijgen. Nu is dat plots het geval. En dan is het nu aan de stad om er een nieuwe sportieve schwung te brengen.”

Prioriteiten

“Voor ons zijn er nu drie prioriteiten. De eerste is dat er een goeie oplossing wordt gevonden voor de jeugdspelers. Ten tweede zijn er lopende contracten met voetbalclub SKB Sint-Niklaas en de biljartclub. Het is van belang dat hun werking gegarandeerd blijft. En ten derde is er de afwikkeling van het contractueel engagement voor Puyenbeke. Er is nu de éénzijdige opzegging van de huur- en erfpachtovereenkomst. Daar moet een fatsoenlijke oplossing voor worden uitgewerkt.”

SKB Sint-Niklaas

Voetbalclub SKB Sint-Niklaas heeft Puyenbeke als thuisbasis en speelt in derde provinciale, met de A-ploeg en een reserveploeg. De club heeft geen jeugdwerking. Waasland-Beveren en de stad kijken naar SKB Sint-Niklaas om een jeugdwerking op te starten op Puyenbeke, maar de club wil eerst duidelijkheid. “Voor ons is het op dit moment te vroeg om beslissingen te nemen. We hebben nog geen financiële duidelijkheid. Het is moeilijk om op dit moment plannen te maken, zonder dat we weten wat het hele kostenplaatje inhoudt”, zegt voorzitter Herwig Hanssen van SKB Sint-Niklaas. “We hebben de voorbije jaren onze club uitgebouwd op Puyenbeke. We willen verdere stappen zetten. Maar we kunnen onmogelijk op dit moment een engagement uitspreken zonder te weten wat de implicaties daarvan zijn. Bovendien is de tijd ook beperkt. Het volgende voetbalseizoen zal er snel zijn. Hoe lang duurt het nog voor we met concrete gegevens rond de tafel kunnen gaan zitten? We wachten op een initiatief. Wij willen hier graag blijven, maar het is ook logisch dat we ons niet graag onvoorbereid in een avontuur storten.”

Volgens schepen Buysrogge komt er zo snel mogelijk duidelijkheid. “De stad is bereid om een huurovereenkomst aan te gaan met SKB Sint-Niklaas, zodat ze voor hun werking over een voldoende aantal terreinen en de nodige infrastructuur kunnen beschikken. We hebben intussen ook de opdracht gegeven aan een schatter om een prijs te kunnen berekenen. Dat heeft even tijd nodig. Maar we willen wel een billijke oplossing voor iedereen, dat mag duidelijk zijn. Dat het jeugdvoetbal er kan blijven, is voor iedereen interessant. We zullen daarom ook zo snel mogelijk klaarheid scheppen, zodat SKB Sint-Niklaas zijn berekening kan maken.”

Toekomst Puyenbeke

“Wat de toekomst brengt voor de hele site Puyenbeke, daar moeten we verder over nadenken”, aldus Buysrogge. “Nu is het nog uitsluitend een voetbalsite. We waren sowieso al van plan om dat te verruimen. Nog dit jaar wordt gestart met de inrichting van terreinen voor BMX en baseball. Het voetbal moet er altijd een plek hebben. Maar in het stadscentrum kan Puyenbeke uitgroeien tot een sportsite, een groene long ook, waar naast het voetbal ook andere sporten een plaats krijgen.”

Stadion: hopeloos verouderd

Het Puyenbekestadion is hopeloos verouderd en in behoorlijk slechte staat. Is het nog de moeite om daar verder in te investeren? “Het is te vroeg om daar nu op te antwoorden. We moeten alle opportuniteiten die zich op dat vlak aandienen tegen het licht houden. Ik heb ook ogen en ik zie ook hoe die site er voorkomt, maar technisch gezien moeten we ons daar verder over informeren. Het is te vroeg om over de toekomst van het stadion te spreken.”