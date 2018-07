"Teveel onkruid maakt fietspad onveilig" 26 juli 2018

Wat is het goeie evenwicht tussen natuurbeleving, een veilig fietsgevoel en goed onderhouden bermen?





Die vraag stellen heel wat fietsers zich op het nieuwe fietspad in de Weimanstraat in Sinaai, waar het onkruid en het gras hoog is opgeschoten. Genoeg redenen voor Karel Noppe, Ine Somers en Eline De Bruyne (Open Vld) om dat aan te kaarten. "Door het overwoekerende onkruid is het fietspad smaller en kun je niet meer naast elkaar rijden. In de bochten is het zicht op tegenliggers dan weer niet optimaal, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De reflectoren aan beide kanten van het fietspad zijn op vele plaatsen niet meer zichtbaar door het onkruid. En de vraag is inderdaad wat de perfecte match is tussen veilig fietsen en een mooie natuurbeleving", klinkt het. (JVS)